غوارديولا: أنا مندهش وسعيد.. لكني خائف من هذا اليوم

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه مندهش من أداء فريقه المذهل وسط تعثر باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يثق أن مسيرة الانتصارات المتتالية ستتوقف في يوم ما.

وحقق سيتي فوزه 18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-صفر على أرسنال، مساء الأحد، ليهيمن على صدارة المسابقة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

ولدى فريق المدرب غوارديولا، الذي خسر لآخر مرة في نوفمبر، 59 نقطة من 25 مباراة بعدما سجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد ليحقق سيتي انتصاره 13 على التوالي في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا بعد الفوز في استاد الإمارات “الرقم سيتوقف في يوم ما وسنخسر مباريات. أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين”.

وأضاف “يتحدث الناس كثيرا عن الرقم القياسي وعن الانتصارات لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات”.

وقال غوارديولا إن سيرغيو أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من كوفيد-19، اقترب من العودة إلى الملاعب.

وأضاف المدرب الإسباني “أنا أتطلع إلى إشراكه. لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب”.

وتابع: “في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك. أريد أن أقول له إن يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي”.

وحقق سيتي فوزه 18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-صفر على أرسنال، مساء الأحد، ليهيمن على صدارة المسابقة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

ولدى فريق المدرب غوارديولا، الذي خسر لآخر مرة في نوفمبر، 59 نقطة من 25 مباراة بعدما سجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد ليحقق سيتي انتصاره 13 على التوالي في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا بعد الفوز في استاد الإمارات “الرقم سيتوقف في يوم ما وسنخسر مباريات. أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين”.

وأضاف “يتحدث الناس كثيرا عن الرقم القياسي وعن الانتصارات لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات”.

وقال غوارديولا إن سيرغيو أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من كوفيد-19، اقترب من العودة إلى الملاعب.

وأضاف المدرب الإسباني “أنا أتطلع إلى إشراكه. لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب”.

وتابع: “في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك. أريد أن أقول له إن يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي”.