مجلس الأمة

الشاهين: وجهت سؤالا إلى وزير النفط عن أسباب عدم قبول خريجي هندسة البترول منذ عام 2019

منذ 31 دقيقة
2 أقل من دقيقة
23 فبراير 2021 | |  أعلن النائب أسامة الشاهين عن توجيهه  سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس عن أسباب عدم قبول أي دفعات من خريجي هندسة البترول منذ عام ٢٠١٩ في القطاع النفطي خاصة وأنه التخصص الذي يفترض أن يكون الأكثر طلبا في الكويت.

 

وبين الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان “السؤال تضمن الموعد المحدد لقبول هؤلاء الخريجين وعدد غير الكويتيين حملة شهادة هندسة البترول الموجودين في الشركات النفطية او وزارة النفط حاليا.

 

 وأوضح الشاهين أن هناك ٨٢ أسرة كويتية تعاني منذ شهور بسبب إقالة وإنهاء خدمات أربابها خلال الأزمة الصحية والاقتصادية  التي يمر بها الجميع، مشيرا إلى أن هؤلاء قبلوا بآلية التكويت في العقود المحمية والمضمونة من الدولة.

 

 وأعرب الشاهين عن استغرابه عدم حل مشكلة إقالة وإنهاء خدمات ٨٢ مهندسا وموظفا كويتيا في القطاع النفطي الخاص، رغم وعود وزير النفط د.محمد الفارس، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول هاشم هاشم بحل هذ المشكلة.

 

من جانب آخر توجه الشاهين بالشكر لزملائه أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية لموافقتهم على اقتراحه بضم تخصص الجيولوجيا إلى التخصصات الجامعية التي تطلبها الشركات النفطية المملوكة للدولة.

 

ولفت إلى أنه منذ عام ٢٠١٧ لم يتم قبول اي خريج يحمل تخصص الجيولوجيا في القطاع النفطي داعيا الحكومة إلى الاستعجال بتنفيذ هذا الاقتراح ومعالجة مشكلة المسرحين وعددهم ٨٢ شخصا.(إع)

الوسوم

مقالات ذات صلة

المويزري: على الحكومة الجديدة احترام الإرادة الشعبية ومعالجة المشاكل المستمرة منذ سنوات

يناير 6, 2021

المناور يناشد سمو رئيس الوزراء مراعاة المواطنين المتضررين من القرارات الحكومية لمواجهة (كورونا)

منذ 3 أسابيع

الداهوم: سنتقدم بحزمة تشريعات لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية

ديسمبر 28, 2020

عبد الله المضف يؤكد استمراره في متابعة ملف وحدة التحريات المالية

منذ 3 أسابيع
زر الذهاب إلى الأعلى