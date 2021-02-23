النصر السعودي يسدي خدمة للشباب بفوزه على الهلال

أسدى الأرجنتيني بيتي مارتينيس خدمة للشباب المتصدر بقيادته النصر للفوز على جاره الهلال 1-0 في دربي الرياض على ملعب مرسول بارك، وذلك في ختام المرحلة العشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل مارتينيس هدف فريقه في الدقيقة 21، ليصعد به إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما بقي الهلال وصيفاً برصيد 36 نقطة لكن الفارق بينه وبين الشباب المتصدر اتسع إلى 5 نقاط بعد فوز الأخير على الأهلي 3-صفر.

وحقق الفيصلي فوزاً مهماً على مضيفه الاتحاد 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

تقدم الاتحاد بهدف البرازيلي رومارينيو داسيلفا (28)، ورد الفيصلي بثلاثية حمد آل منصور بالخطأ في مرماه (73) وجوليو تافاريس من الرأس الأخضر (82) والكازاخستاني الكسندر ميركل (90+3).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق 32 نقطة.

وانتزع الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة، إثر فوزه الصعب على مضيفه الفتح 3-2 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء

تناوب على ثلاثية الاتفاق المغربي وليد أزارو (46) ومحمد الكويكبي (67) والتونسي نعيم سليتي (79)، بينما سجل هدفي الفتح توفيق بوحيمد (36) والهولندي ميتشل تي فريدي (62 من ركلة جزاء).

وصعد الاتفاق للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

واقتنص الباطن نقطة ثمينة من أمام ضيفه القادسية في المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن وانتهت 2-2.

سجل للباطن الأنغولي فابيو أبريو (45+2) وصالح آل عباس (73)، وللقادسية النيجيري ستانلي أوهاووتشي (17) والملغاشي كارلوس اندريا (75).

ورفع الباطن رصيده إلى 24 نقطة، بينما رفع القادسية رصيده إلى 29 نقطة.

ولعب الباطن المباراة وسط غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسم التعادل 1-1 المباراة التي جمعت العين وضمك على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

وتقدم العين بهدف حسن الحربي (46) ورد ضمك بهدف منصور حمزي (77).

وبهذا التعادل رفع العين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير، بينما رفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير.

وسجل مارتينيس هدف فريقه في الدقيقة 21، ليصعد به إلى المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما بقي الهلال وصيفاً برصيد 36 نقطة لكن الفارق بينه وبين الشباب المتصدر اتسع إلى 5 نقاط بعد فوز الأخير على الأهلي 3-صفر.

وحقق الفيصلي فوزاً مهماً على مضيفه الاتحاد 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

تقدم الاتحاد بهدف البرازيلي رومارينيو داسيلفا (28)، ورد الفيصلي بثلاثية حمد آل منصور بالخطأ في مرماه (73) وجوليو تافاريس من الرأس الأخضر (82) والكازاخستاني الكسندر ميركل (90+3).

ورفع الفيصلي رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقي الاتحاد على رصيده السابق 32 نقطة.

وانتزع الاتفاق ثلاث نقاط ثمينة، إثر فوزه الصعب على مضيفه الفتح 3-2 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء

تناوب على ثلاثية الاتفاق المغربي وليد أزارو (46) ومحمد الكويكبي (67) والتونسي نعيم سليتي (79)، بينما سجل هدفي الفتح توفيق بوحيمد (36) والهولندي ميتشل تي فريدي (62 من ركلة جزاء).

وصعد الاتفاق للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

واقتنص الباطن نقطة ثمينة من أمام ضيفه القادسية في المباراة التي جرت على ملعب نادي الباطن وانتهت 2-2.

سجل للباطن الأنغولي فابيو أبريو (45+2) وصالح آل عباس (73)، وللقادسية النيجيري ستانلي أوهاووتشي (17) والملغاشي كارلوس اندريا (75).

ورفع الباطن رصيده إلى 24 نقطة، بينما رفع القادسية رصيده إلى 29 نقطة.

ولعب الباطن المباراة وسط غياب عدد من لاعبيه الأساسيين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وحسم التعادل 1-1 المباراة التي جمعت العين وضمك على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

وتقدم العين بهدف حسن الحربي (46) ورد ضمك بهدف منصور حمزي (77).

وبهذا التعادل رفع العين رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير، بينما رفع ضمك رصيده إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير.