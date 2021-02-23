صالح المطيري: طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية انتحار طفل من فئة (البدون)

23 فبراير 2021 | | أعلن النائب د. صالح المطيرى عن عزمه تقديم طلب إلى مجلس الأمة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية انتحار طفل من فئة البدون بعمر 11 عاما، مؤكداً أهمية ضمان الحياة الكريمة لتلك الفئة.

وشدد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة على ضرورة تغيير منهجية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في التعامل مع قضية البدون.

وقال المطيري “في القلب غصة وللتو أبلغت بخبر مؤسف جدا وهو انتحار طفل عمره 11 عاما بمنطقة الصليبية وهذه مأساة حقيقية في دولة الإنسانية”.

وأكد أن فئة البدون تعاني والمعالجة التي يفترض أن يضعها الجهاز المركزي ليست بوضع القيود الأمنية بل بتوفير بيئة تضمن للإنسان أن يعيش حياة كريمة على أرض هذا الوطن.

وشدد على ضرورة عدم التسبب بأي ظلم لهذه الفئة حتى وإن كان على شريحة قليلة منها، محذرا من عواقب دعوة المظلوم على البلد.

وقال “دعونا على الأقل نعطيهم حياة كريمة وحقوقا مدنية وإن كنت أعلم أن الكثيرين منهم يطالبون بالجنسية “.

وأضاف ” أقولها لك يا رئيس الجهاز المركزي بأنك ستحاسب بصفتك وزيرا منتهي الصلاحية وثق بالله سأقدم من الآن طلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بهذا الأمر وسوف تحاسب حضرت أم لم تحضر”.(ع.إ)(أ.غ)