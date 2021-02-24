الهرشاني يهنئ القيادة السياسية والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية

24 فبراير 2021 | | تقدم النائب حمد سيف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها الكويت لا سيما عيدي الاستقلال والتحرير مستذكرا بكل فخر الرجال الذين كان لهم الدور في إعلان الكويت دولة مستقلة وشهداء الكويت الذين قدموا دماءهم الزكية دفاعا عن ثرى الوطن وصدوا العدوان العراقي الغاشم الذي أراد التهام البلد وخيراتها .

وأكد سيف في تصريح صحافي أن الكويتيين جميعا يستذكرون بفخر الملاحم الوطنية التي جسدها أبناء الكويت في يوم التحرير عندما هبّوا بجميع تكويناتهم رافعين علم الكويت خفّاقا في سماء الحرية معانقين وطن النهار الذي سارع إلى احتضان أبنائه بعدما طُهِّرَت أرضه من براثن الاحتلال لافتا إلى أن الأعياد الوطنية التي نعيشها ما كان لها أن تتحقق لولا التضحية التي قدمها أبناء الكويت سنة وشيعة بدوا وحضرا مطالبا بتخليد ذكرى شهداء الكويت الأبطال الذي قدموا دماءهم العطرة ثمنا لحرية الوطن .

واعتبر سيف الوحدة الوطنية والتآلف الاجتماعي وتعاضد تكوينات المجتمع الكويتي من أهم العوامل التي ساهمت في دحر الاحتلال فضلا عن الدور الكبير الذي قامت القيادة السياسية عندما طافت العالم للتعريف بقضية الكويت العادلة واستطاعت أن تجمع الجيوش لانتزاع الحق وطرد الجيش العراقي من أرض الكويت الطاهرة ونحن في نشوة الفرح نستذكر الدور الكبير الذي لعبه المغفور له خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز والشعب السعودي ولا غرابة في ذلك لأن الشعبين الكويتي والسعودي تجمعهم وشائج الدم والدين والعروبة .(يتبع)(إع)(أ.غ)