خالد العتيبي يطالب الحكومة بتنويع مصادر الدخل وعدم المساس بصندوق الأجيال

24 فبراير 2021 | | جدد النائب خالد العتيبي رفضه المطلق أي توجه حكومي للمساس بصندوق الأجيال القادمة، معتبرا أنها جريمة كبرى محملا الحكومات المتعاقبة مسؤولية فشل إدارة الثروة النفطية على مدار عقود.

واستغرب العتيبي في تصريح صحفي عدم اكتفاء الحكومة بإيقاف استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة عن آخر سنتين مالييتين ولجوئها دائما إلى حلول قصيرة وترقيعية من دون الذهاب إلى علاج أساس المشكلة وأهمها تنويع مصادر الدخل، مؤكداً أنها أدمنت الحلول السهلة التي تروجها بأخبار الهلع و تخويف المواطن.

وطالب الحكومة باسترجاع ودائع الكويت من البنوك المركزية لدى بعض الدول وعلى رأسها وديعة الأربعة مليارات لدى مصر والتي انتهت منذ ستة شهور تقريبا، وليس الذهاب مباشرة إلى أموال أبنائنا المؤتمنين عليها.

وقال العتيبي إن الحكومة تدرك الحلول وقادرة على تقليل الإنفاق من خلال السيطرة على رواتب القياديين ومجالس إدارات الهيئات والمجالس العليا والصناديق التي جاءت لصناعة مناصب لأشخاص بعينها وتحصيل أموال الدولة، وليس ارتكاب جريمة بحق أجيالنا القادمة والسحب من مدخراتهم.(ع.إ)(أ.غ)