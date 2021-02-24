في لفتة إنسانية.. عائلة لاعب كرة شهير تتبرع بدماغه

تبرعت عائلة نوبي ستايلز، لاعب الوسط السابق الفائز مع منتخب إنجلترا بكأس العالم لكرة القدم 1966، بدماغ الراحل، لمنح العلماء فرصة إجراء مزيد من البحوث عن أسباب الخرف وعلاقته بالرياضيين.

وقررت أرملة ستايلز التبرع بدماغ لاعب الكرة الذي توفي في أكتوبر الفائت عن عمر ناهز 78 عاما، إثر معاناته من سرطان البروستات والخرف.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن دماغ الراحل تم التبرع به لصالح مجموعة غلاسكو لأبحاث الدماغ، لدراسة علاقة تأثير ممارسة الرياضة على الخرف.

ووفق ما ذكرت الأرملة كاي، فإنه تشاورت وعائلة زوجها بشأن التبرع بدماغه، وذلك قبل وفاته، حيث كان يعاني من الخرف.

ووصفت القرار الذي تم اتخاذه بأنه كان في غاية الصعوبة، إلا أنه يصب في النهاية لصالح البشرية، ويمكن أن يساهم في علاج المرض.

وأيّد ولدا ستايلز، جون وروب قرار والدتهما بالتبرع، ووصفا ما قامت به بالعمل الشجاع، الذي من شأنه أن يكشف في المستقبل عن أسباب إصابة عدد كبير من لاعبي الكرة في مراحل متقدمة من أعمارهم بالخرف.

وطالب جون عائلات لاعبي الكرة بأن يحذو حذوهم ويتبرعوا بأدمغة المصابين منهم بالخرف عقب وفاتهم أملا بفهم العلاقة بين الخرف وممارسة الرياضة.

وقررت أرملة ستايلز التبرع بدماغ لاعب الكرة الذي توفي في أكتوبر الفائت عن عمر ناهز 78 عاما، إثر معاناته من سرطان البروستات والخرف.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن دماغ الراحل تم التبرع به لصالح مجموعة غلاسكو لأبحاث الدماغ، لدراسة علاقة تأثير ممارسة الرياضة على الخرف.

ووفق ما ذكرت الأرملة كاي، فإنه تشاورت وعائلة زوجها بشأن التبرع بدماغه، وذلك قبل وفاته، حيث كان يعاني من الخرف.

ووصفت القرار الذي تم اتخاذه بأنه كان في غاية الصعوبة، إلا أنه يصب في النهاية لصالح البشرية، ويمكن أن يساهم في علاج المرض.

وأيّد ولدا ستايلز، جون وروب قرار والدتهما بالتبرع، ووصفا ما قامت به بالعمل الشجاع، الذي من شأنه أن يكشف في المستقبل عن أسباب إصابة عدد كبير من لاعبي الكرة في مراحل متقدمة من أعمارهم بالخرف.

وطالب جون عائلات لاعبي الكرة بأن يحذو حذوهم ويتبرعوا بأدمغة المصابين منهم بالخرف عقب وفاتهم أملا بفهم العلاقة بين الخرف وممارسة الرياضة.