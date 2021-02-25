أين يدفع السائقون أغلى رسوم الطريق؟.. تصنيف يكشف الدول

يحتاج السائقون في كثير من دول العالم إلى دفع رسوم عندما يعبرون بوابات الطرق، لكن قيمة هذه الرسوم تتفاوت بين البلد والآخر، فيما تراهنُ السلطات على استثمار هذه العائدات لأجل تطوير البنية التحتية.

وبحسب تصنيف صادر في أستراليا، فإن طريق “تورن بايك” السريع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، هو الأغلى في العالم من حيث قيمة الرسوم، لأن من يعبره من أوله إلى آخره، يضطر إلى دفع ما قيمته 112 دولارا.

وبما أن التصنيف قد يبدو مفاجئًا لكثيرين، لأن المعروف هو أن دولا كثيرة تعرفُ برسوم الطريق الغالية مثل النمسا، فإن الخبراء يوضحون أن المسافة الطويلة هي التي تجعلُ الطريق السريع في بنسلفانيا الأغلى على الإطلاق.

وفي المرتبة الثانية، حل طريق “غروس غلوكنر” الجبلي السريع الذي يربطُ النمسا بإيطاليا، بتكلفة إجمالية قدرها 45 دولار، في حال قمت بالقيادة من بدايته إلى نهايته.

أما طريق “إي وان” السريع في كرواتيا فجاء في المرتبة الثالثة، بتكلفة إجمالية تصلُ إلى 38 دولارا كحد أقصى.

ويوضح التقرير أن الغلاء متناسب في الحالة الأميركية، نظرا إلى طول مسافة الطرق، في حين تفرضُ دول كثيرة أصغر مساحة رسوما باهظة.

وتعد سويسرا الأغلى على الإطلاق من حيث متوسط رسوم الطريق في البلاد الذي يصلُ إلى 26 دولارا، بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الحادية عشرة من حيث الغلاء.

وقامت شركة التأمين الأسترالية “بادجت دايركت” بدراسة بيانات 400 من الطرق السريعة في كثير من دول العالم.

وأظهرت النتائج أن ثلاثة فقط من الطرق السريعة الأغلى في العالم، توجد في الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم.

وعندما يتعلق الأمر بأرخص طريق سريع في الولايات المتحدة، فهو طريق “بولفارد بريدج”، وهو عبارة عن جسر، لأنه لا يكلف السائق الذي يعبرهُ سوى 0.35 دولار أي ما يناهزُ ثلث دولار فقط.

وبحسب تصنيف صادر في أستراليا، فإن طريق “تورن بايك” السريع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، هو الأغلى في العالم من حيث قيمة الرسوم، لأن من يعبره من أوله إلى آخره، يضطر إلى دفع ما قيمته 112 دولارا.

وبما أن التصنيف قد يبدو مفاجئًا لكثيرين، لأن المعروف هو أن دولا كثيرة تعرفُ برسوم الطريق الغالية مثل النمسا، فإن الخبراء يوضحون أن المسافة الطويلة هي التي تجعلُ الطريق السريع في بنسلفانيا الأغلى على الإطلاق.

وفي المرتبة الثانية، حل طريق “غروس غلوكنر” الجبلي السريع الذي يربطُ النمسا بإيطاليا، بتكلفة إجمالية قدرها 45 دولار، في حال قمت بالقيادة من بدايته إلى نهايته.

أما طريق “إي وان” السريع في كرواتيا فجاء في المرتبة الثالثة، بتكلفة إجمالية تصلُ إلى 38 دولارا كحد أقصى.

ويوضح التقرير أن الغلاء متناسب في الحالة الأميركية، نظرا إلى طول مسافة الطرق، في حين تفرضُ دول كثيرة أصغر مساحة رسوما باهظة.

وتعد سويسرا الأغلى على الإطلاق من حيث متوسط رسوم الطريق في البلاد الذي يصلُ إلى 26 دولارا، بينما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الحادية عشرة من حيث الغلاء.

وقامت شركة التأمين الأسترالية “بادجت دايركت” بدراسة بيانات 400 من الطرق السريعة في كثير من دول العالم.

وأظهرت النتائج أن ثلاثة فقط من الطرق السريعة الأغلى في العالم، توجد في الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم.

وعندما يتعلق الأمر بأرخص طريق سريع في الولايات المتحدة، فهو طريق “بولفارد بريدج”، وهو عبارة عن جسر، لأنه لا يكلف السائق الذي يعبرهُ سوى 0.35 دولار أي ما يناهزُ ثلث دولار فقط.