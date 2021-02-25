8 نجوم متوفرون للانتقال مجانا في “الميركاتو الصيفي”

تتحدث تقارير عن إمكانية رحيل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن “البلوغرانا” مع انتهاء عقده مع النادي بعد 4 شهور، إلا أنه ليس اللاعب الوحيد الذي سيكون متاحا للانتقال “مجانا” في “الميركاتو الصيفي”، حيث هناك 8 نجوم تنتهي عقودهم آخر يونيو القادم.

ويتوقع أن تشهد سوق الانتقالات الصيفية إنفاق أندية كروية مبالغ طائلة لتدعيم صفوفها بلاعبين مميز، علما أن هناك 8 لاعبين متوفرين للانتقال مجانا، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتشير تقارير إلى سباق محموم بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ميسي.

كذلك يعتزم ديفيد ألابا مغادرة بايرن ميونيخ عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، وذلك بعد 13 عاما قضاها مع النادي الألماني.

وربطت تقارير إعلامية ألابا بانتقال محتمل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم معاناة لاعب مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو من الإصابات هذا الموسم، إلا أنه تحت أنظار العديد من الأندية، وفي طليعتها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس.

أما حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما، والذي لعب للفريق 233 مباراة، فيحتمل أن تتنافس أندية مثل تشلسي ويوفتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على اقتناصه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس أبلغ النادي الملكي بقراره النهائي بشأن تجديد عقده مع الريال، وذلك بعد مواسم حافلة مع الـ”ميرنغي”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن راموس أخبر إدارة نادي ريال مدريد برفضه تجديد العقد، وأن مستقبل “القائد” سيكون في فريق آخر خلال الموسم المقبل.

ورشحت مصادر إعلامية انتقال راموس البالغ من العمر 34 عاما إلى “العملاق البافاري”، بايرن ميونيخ.

وأكدت مصادر مقربة من ليفربول الإنجليزي أن نجم الفريق، الهولندي جورجينيو فينالدوم، اتخذ قراره برفض تجديد عقده مع “الريدز”.

وذكرت مصادر إنجليزية وهولندية، إن لاعب الوسط الهولندي رفض تجديد عقده مع بطل إنجلترا، مما يعني أنه سينتقل بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم الأداء الجيد لجيروم بواتينغ مع بايرن ميونيخ، إلا أن عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ينتهي آخر يونيو، وقد أشارت تقارير إلى ما وصفته بالمفاوضات الناجحة التي أجراها تشلسي مع النجم الألماني لضمان انتقال “للبلوز”.

ويظل لوكا مودريتش رغم بلوغه سن الـ35 عنصرا مهما في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، ويصعب الاستغناء عنه، وسط تقارير تشير إلى قبول النجم الكرواتي بتخفيض راتبه مقابل بقائه في مدريد.

ويتوقع أن تشهد سوق الانتقالات الصيفية إنفاق أندية كروية مبالغ طائلة لتدعيم صفوفها بلاعبين مميز، علما أن هناك 8 لاعبين متوفرين للانتقال مجانا، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتشير تقارير إلى سباق محموم بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ميسي.

كذلك يعتزم ديفيد ألابا مغادرة بايرن ميونيخ عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم، وذلك بعد 13 عاما قضاها مع النادي الألماني.

وربطت تقارير إعلامية ألابا بانتقال محتمل إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم معاناة لاعب مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو من الإصابات هذا الموسم، إلا أنه تحت أنظار العديد من الأندية، وفي طليعتها برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان ويوفنتوس.

أما حارس مرمى ميلان جيانلويجي دوناروما، والذي لعب للفريق 233 مباراة، فيحتمل أن تتنافس أندية مثل تشلسي ويوفتوس وريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على اقتناصه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس أبلغ النادي الملكي بقراره النهائي بشأن تجديد عقده مع الريال، وذلك بعد مواسم حافلة مع الـ”ميرنغي”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن راموس أخبر إدارة نادي ريال مدريد برفضه تجديد العقد، وأن مستقبل “القائد” سيكون في فريق آخر خلال الموسم المقبل.

ورشحت مصادر إعلامية انتقال راموس البالغ من العمر 34 عاما إلى “العملاق البافاري”، بايرن ميونيخ.

وأكدت مصادر مقربة من ليفربول الإنجليزي أن نجم الفريق، الهولندي جورجينيو فينالدوم، اتخذ قراره برفض تجديد عقده مع “الريدز”.

وذكرت مصادر إنجليزية وهولندية، إن لاعب الوسط الهولندي رفض تجديد عقده مع بطل إنجلترا، مما يعني أنه سينتقل بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم الأداء الجيد لجيروم بواتينغ مع بايرن ميونيخ، إلا أن عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما ينتهي آخر يونيو، وقد أشارت تقارير إلى ما وصفته بالمفاوضات الناجحة التي أجراها تشلسي مع النجم الألماني لضمان انتقال “للبلوز”.

ويظل لوكا مودريتش رغم بلوغه سن الـ35 عنصرا مهما في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، ويصعب الاستغناء عنه، وسط تقارير تشير إلى قبول النجم الكرواتي بتخفيض راتبه مقابل بقائه في مدريد.