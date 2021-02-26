ليفربول يتعرض لـ”ضربة موجعة”.. “القائد” خضع لعملية جراحية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، أن لاعبه جوردان هندرسون خضع لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال ديربي ميرسيسايد، في نهاية الأسبوع الماضي، مع إيفرتون.

وتعرض هندرسون للإصابة في الفخذ، خلال ديربي ميرسيسايد، والذي انتهى بفوز “التوفيز” بهدفين نظيفين.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى مغادرة أرضية الملعب، بعدما وجد نفسه غير قادر على مواصلة اللقاء.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليقربول أن هندرسون خضع لعملية جراحية “تصحيحية”، مشيرا إلى أنه سيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور.

ولا يعرف بعد متى سيكون بإمكان هندرسون العودة إلى المستطيل الأخضر، إلا أن المصدر كشف أن اللاعب لن يجري الاعتماد عليه إلى غاية ما بعد التوقف الدولي في مارس المقبل.

وتابع: “ستتم مراقبة تعافي هندرسون عن كثب من قبل القسم الطبي بالنادي.. وآنذاك سيحدد الطاقم متى سيكون قادرا على استئناف التدريب بالشكل الاعتيادي”.

وتعرض هندرسون للإصابة في الفخذ، خلال ديربي ميرسيسايد، والذي انتهى بفوز “التوفيز” بهدفين نظيفين.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 30 عاما إلى مغادرة أرضية الملعب، بعدما وجد نفسه غير قادر على مواصلة اللقاء.

وذكر الموقع الرسمي لفريق ليقربول أن هندرسون خضع لعملية جراحية “تصحيحية”، مشيرا إلى أنه سيبدأ برنامج إعادة التأهيل على الفور.

ولا يعرف بعد متى سيكون بإمكان هندرسون العودة إلى المستطيل الأخضر، إلا أن المصدر كشف أن اللاعب لن يجري الاعتماد عليه إلى غاية ما بعد التوقف الدولي في مارس المقبل.

وتابع: “ستتم مراقبة تعافي هندرسون عن كثب من قبل القسم الطبي بالنادي.. وآنذاك سيحدد الطاقم متى سيكون قادرا على استئناف التدريب بالشكل الاعتيادي”.