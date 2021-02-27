“شرط واحد” يهدد ضم غلطة سراي لمصطفى محمد نهائيا

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن بعض البنود في العقد المبرم بين الزمالك المصري وغلطة سراي التركي، والخاص بالمهاجم الشاب مصطفى محمد.

وخرج عضو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك إبراهيم عبد الله وأكد أن غلطة سراي لا يستطيع شراء مصطفى محمد حال وصول عرض أكبر للقلعة البيضاء، لكن النادي التركي يكون له الأولوية حال قدم نفس العرض المالي.

ونفى مسؤول في نادي غلطة سراي هذا الأمر ورد على تصريحات عضو اللجنة المؤقتة، وأكد أن ناديه له الحق في التعاقد مع مصطفى محمد بصفة نهائية وفقًا للعقد المبرم مع الزمالك، بغض النظر عن العروض الأخرى التي قد يتلقاها اللاعب وناديه الأصلي.

وكشف المستشار المالي لنادي الزمالك طارق حشيش بعض التفاصيل الخاصة بعقد انتقال مصطفى محمد إلى فريق غلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 مليون دولار قبل 31 ديسمبر 2021.

وأكد المستشار المالي في تصريحات تليفزيونية، أن غلطة سراي يحق له تفعيل بند شراء مصطفى محمد قبل يوم 31 ديسمبر المقبل مقابل 4 مليون دولار وفقًا للاتفاق الذي تم بين الناديين في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكشف حشيش عن أن الزمالك قد يستعيد مصطفى محمد عقب نهاية تعاقده مع غلطة سراي، وذلك في حالة واحدة فقط هي رفض اللاعب الانتقال للنادي التركي بصورة نهائية.

ويظهر مصطفى محمد بمستوى مميز رفقة فريق غلطة سراي منذ انضمامه للفريق، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات مع الفريق التركي.

وخرج عضو اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك إبراهيم عبد الله وأكد أن غلطة سراي لا يستطيع شراء مصطفى محمد حال وصول عرض أكبر للقلعة البيضاء، لكن النادي التركي يكون له الأولوية حال قدم نفس العرض المالي.

ونفى مسؤول في نادي غلطة سراي هذا الأمر ورد على تصريحات عضو اللجنة المؤقتة، وأكد أن ناديه له الحق في التعاقد مع مصطفى محمد بصفة نهائية وفقًا للعقد المبرم مع الزمالك، بغض النظر عن العروض الأخرى التي قد يتلقاها اللاعب وناديه الأصلي.

وكشف المستشار المالي لنادي الزمالك طارق حشيش بعض التفاصيل الخاصة بعقد انتقال مصطفى محمد إلى فريق غلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل 4 مليون دولار قبل 31 ديسمبر 2021.

وأكد المستشار المالي في تصريحات تليفزيونية، أن غلطة سراي يحق له تفعيل بند شراء مصطفى محمد قبل يوم 31 ديسمبر المقبل مقابل 4 مليون دولار وفقًا للاتفاق الذي تم بين الناديين في الميركاتو الشتوي الماضي.

وكشف حشيش عن أن الزمالك قد يستعيد مصطفى محمد عقب نهاية تعاقده مع غلطة سراي، وذلك في حالة واحدة فقط هي رفض اللاعب الانتقال للنادي التركي بصورة نهائية.

ويظهر مصطفى محمد بمستوى مميز رفقة فريق غلطة سراي منذ انضمامه للفريق، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف خلال 4 مباريات مع الفريق التركي.