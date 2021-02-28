بطولة السعودية: الهلال والاتحاد يكتسحان الفتح والقادسية

تخطى الهلال نكسة خسارة ديربي الرياض أمام النصر في الجولة الماضية بفوز كبير على الفتح 5-2 ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما قفز الاتحاد إلى المركز الثالث بعدما اكتسح القادسية 4-1.

ويدين الهلال بفوزه إلى أهداف البيروفي أندري كاريو (23)، الفرنسي بافيتيمبي غوميز (25)، الأرجنتيني لوسيانو فييتو (41)، وسالم الدوسري (72 و85)، في حين سجل هدفي الفتح عمار الدحيم (66) والبيروفي كريستيان كويفا (81 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، وقلص الفارق مع الشباب المتصدر الذي يواجه ضمك مساء الإثنين، إلى نقطتين، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقال غوميز عقب المباراة إنه “انتصار مهم اليوم بعد الخسارة في الديربي أمام النصر، اليوم كانت النتيجة انعكاساً لأدائنا عكس المباراة الماضية، نتمنى أن نسير على هذا المنوال في المباريات المقبلة”.

وفي مباراة أخرى، استفاد الاتحاد من تعثر جاره الأهلي أمام الفيصلي على أحسن وجه، ليخطف منه المركز الثالث بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه القادسية 4-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتقدم القادسية الذي تلقى خسارته الأولى بعد عشر مباريات، بواسطة الملغاشي كارلوس أندريا (31) ورد الاتحاد برباعية، بينها “هاتريك” للصربي ألكسندر بريوفيتش (43 و69 و82) وزياد الصحفي (65).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي القادسية على رصيده السابق 29 نقطة بالمركز الثامن.

وقال بريوفيتش بعد المباراة إن “الهاتريك أتى بمساعدة زملائي اللاعبين خاصة على مستوى الكرات العرضية، كمهاجم احتاج لذلك، نهدي هذا الفوز إلى جماهير الاتحاد، نحن نفتقدهم كثيراً، وهم يستحقون الفرحة”.

من جهة أخرى، عاد النصر إلى مسلسل نزيف النقاط بعدما تعادل مع ضيفه أبها بهدفين لمثلهما.

وتقدم أبها مرتين بواسطة هدافه السويدي كارلوس ستراندبيرع (11 و74)، وأدرك النصر التعادل عن طريق البديل سامي النجعي (61، و90+3).

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بينما رفع أبها رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق فريق الرائد فوزاً مهماً على ضيفه العين برباعية نظيفة، إذ سجل عبدالله المقرن “هاتريك” في الدقائق (17 و53 و62) تاركاً الهدف الرابع للتشيلي روني فرنانديز (82 من ركلة جزاء).

ورفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يقبع العين في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ويدين الهلال بفوزه إلى أهداف البيروفي أندري كاريو (23)، الفرنسي بافيتيمبي غوميز (25)، الأرجنتيني لوسيانو فييتو (41)، وسالم الدوسري (72 و85)، في حين سجل هدفي الفتح عمار الدحيم (66) والبيروفي كريستيان كويفا (81 من ركلة جزاء).

وبهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 39 نقطة، وقلص الفارق مع الشباب المتصدر الذي يواجه ضمك مساء الإثنين، إلى نقطتين، بينما بقي الفتح على رصيده السابق 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقال غوميز عقب المباراة إنه “انتصار مهم اليوم بعد الخسارة في الديربي أمام النصر، اليوم كانت النتيجة انعكاساً لأدائنا عكس المباراة الماضية، نتمنى أن نسير على هذا المنوال في المباريات المقبلة”.

وفي مباراة أخرى، استفاد الاتحاد من تعثر جاره الأهلي أمام الفيصلي على أحسن وجه، ليخطف منه المركز الثالث بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه القادسية 4-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتقدم القادسية الذي تلقى خسارته الأولى بعد عشر مباريات، بواسطة الملغاشي كارلوس أندريا (31) ورد الاتحاد برباعية، بينها “هاتريك” للصربي ألكسندر بريوفيتش (43 و69 و82) وزياد الصحفي (65).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي القادسية على رصيده السابق 29 نقطة بالمركز الثامن.

وقال بريوفيتش بعد المباراة إن “الهاتريك أتى بمساعدة زملائي اللاعبين خاصة على مستوى الكرات العرضية، كمهاجم احتاج لذلك، نهدي هذا الفوز إلى جماهير الاتحاد، نحن نفتقدهم كثيراً، وهم يستحقون الفرحة”.

من جهة أخرى، عاد النصر إلى مسلسل نزيف النقاط بعدما تعادل مع ضيفه أبها بهدفين لمثلهما.

وتقدم أبها مرتين بواسطة هدافه السويدي كارلوس ستراندبيرع (11 و74)، وأدرك النصر التعادل عن طريق البديل سامي النجعي (61، و90+3).

ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بينما رفع أبها رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحقق فريق الرائد فوزاً مهماً على ضيفه العين برباعية نظيفة، إذ سجل عبدالله المقرن “هاتريك” في الدقائق (17 و53 و62) تاركاً الهدف الرابع للتشيلي روني فرنانديز (82 من ركلة جزاء).

ورفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما يقبع العين في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.