يوفنتوس يواصل إهدار النقاط ويتعادل 1-1 مع فيرونا

تعادل يوفنتوس المتعثر 1-1 مع مضيفه فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما هز أنطونين باراك الشباك بضربة رأس ليُلغي تقدم الفريق الضيف عبر كريستيانو رونالدو.

وبقي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 46 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان وسبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر بعد أن خاض كل فريق 23 مباراة، فيما يأتي فيرونا تاسعا وله 35 نقطة من 24 مباراة.

وأحرز رونالدو هداف المسابقة هدفه 19 في الدوري في بداية الشوط الثاني لكن باراك أدرك التعادل في الدقيقة 78 لتستمر معاناة حامل اللقب خارج ملعبه.

وحصد فريق المدرب أندريا بيرلو أربع نقاط في آخر أربع مباريات خارج أرضه وأنقذه إطار المرمى مرتين أمام فيرونا المتحمس الذي استحق الخروج بنقطة التعادل.

وقال بيرلو لمحطة (دازن) “عندما تتقدم في النتيجة في مثل هذه المباريات، تكون في حاجة إلى حسم الانتصار.

“نحن نفتقد بكل تأكيد بعض اللاعبين أصحاب الخبرة. لدينا الكثير من اللاعبين الشبان، لذا فإننا نملك القليل من اللاعبين القادرين على فهم اللقاء”.

وأضاف “طلبت من كريستيانو وأليكس ساندرو الحديث إلى اللاعبين لمساعدتهم على الفهم لكن لسوء الحظ هذا لم يكن كافيا”.

وتابع “من المؤسف أننا فقدنا نقطتين لأن أصعب شيء هو التقدم في النتيجة وكان يجب استغلال هذه الأفضلية”.

أزمة الغيابات

وعانى بيرلو في اختيار تشكيلة يوفنتوس قبل خوض المباراة بسبب غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة إلى جانب المدافع دانيلو بسبب الإيقاف.

واقترب فيرونا، الذي كان يحلم بتكرار فوزه 2-1 على ضيفه يوفنتوس كما حدث في الموسم الماضي، من التسجيل مبكرا عن طريق ضربة رأس من دافيدي فاراوني لكن الكرة ارتدت من القائم.

وكان فيدريكو كييزا لاعب يوفنتوس قريبا بشكل أكبر من التسجيل في الشوط الأول لكنه سدد كرة قوية أنقذها الحارس ماركو سيلفستري، قبل أن يصنع اللاعب الهدف الأول لزميله رونالدو بعد الاستراحة بقليل.

وأدرك فيرونا التعادل عندما أرسل داركو لازوفيتش كرة عرضية ارتقى لها بنجاح، وكاد فيرونا أن ينتزع الانتصار قبل خمس دقائق من النهاية لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أنقذ تسديدة قوية من لازوفيتش.

وفي وقت سابق من اليوم، أهدر لاتسيو فرصة التقدم إلى المركز الرابع بعدما خسر بشكل مفاجئ 2-صفر أمام بولونيا. وسجل إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني الهدافين بواقع هدف في كل شوط.

وفرط بارما، الذي يصارع للهروب من الهبوط، في تقدمه بهدفين في الشوط الأول وتعادل 2-2 مع سبيتسيا الذي سجل هدفين عن طريق إيمانويل جياسي.

وبقي يوفنتوس في المركز الثالث برصيد 46 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان وسبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر بعد أن خاض كل فريق 23 مباراة، فيما يأتي فيرونا تاسعا وله 35 نقطة من 24 مباراة.

وأحرز رونالدو هداف المسابقة هدفه 19 في الدوري في بداية الشوط الثاني لكن باراك أدرك التعادل في الدقيقة 78 لتستمر معاناة حامل اللقب خارج ملعبه.

وحصد فريق المدرب أندريا بيرلو أربع نقاط في آخر أربع مباريات خارج أرضه وأنقذه إطار المرمى مرتين أمام فيرونا المتحمس الذي استحق الخروج بنقطة التعادل.

وقال بيرلو لمحطة (دازن) “عندما تتقدم في النتيجة في مثل هذه المباريات، تكون في حاجة إلى حسم الانتصار.

“نحن نفتقد بكل تأكيد بعض اللاعبين أصحاب الخبرة. لدينا الكثير من اللاعبين الشبان، لذا فإننا نملك القليل من اللاعبين القادرين على فهم اللقاء”.

وأضاف “طلبت من كريستيانو وأليكس ساندرو الحديث إلى اللاعبين لمساعدتهم على الفهم لكن لسوء الحظ هذا لم يكن كافيا”.

وتابع “من المؤسف أننا فقدنا نقطتين لأن أصعب شيء هو التقدم في النتيجة وكان يجب استغلال هذه الأفضلية”.

أزمة الغيابات

وعانى بيرلو في اختيار تشكيلة يوفنتوس قبل خوض المباراة بسبب غياب ستة لاعبين بسبب الإصابة إلى جانب المدافع دانيلو بسبب الإيقاف.

واقترب فيرونا، الذي كان يحلم بتكرار فوزه 2-1 على ضيفه يوفنتوس كما حدث في الموسم الماضي، من التسجيل مبكرا عن طريق ضربة رأس من دافيدي فاراوني لكن الكرة ارتدت من القائم.

وكان فيدريكو كييزا لاعب يوفنتوس قريبا بشكل أكبر من التسجيل في الشوط الأول لكنه سدد كرة قوية أنقذها الحارس ماركو سيلفستري، قبل أن يصنع اللاعب الهدف الأول لزميله رونالدو بعد الاستراحة بقليل.

وأدرك فيرونا التعادل عندما أرسل داركو لازوفيتش كرة عرضية ارتقى لها بنجاح، وكاد فيرونا أن ينتزع الانتصار قبل خمس دقائق من النهاية لكن الحارس فويتشيخ شتينسني أنقذ تسديدة قوية من لازوفيتش.

وفي وقت سابق من اليوم، أهدر لاتسيو فرصة التقدم إلى المركز الرابع بعدما خسر بشكل مفاجئ 2-صفر أمام بولونيا. وسجل إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني الهدافين بواقع هدف في كل شوط.

وفرط بارما، الذي يصارع للهروب من الهبوط، في تقدمه بهدفين في الشوط الأول وتعادل 2-2 مع سبيتسيا الذي سجل هدفين عن طريق إيمانويل جياسي.