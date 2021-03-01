بالصور.. فتاة تحطم زجاج 15 سيارة في إربد بالأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض ليل الاثنين على فتاة يشتبه بتحطيمها لزجاج 15 سيارة، كانت مركونة في الحي الشرقي لمدينة إربد، شمالي البلاد.

وفوجئ أصحاب السيارات التي كانت في المكان بصراخ الفتاة، وتحطيمها زجاج المركبات باستخدام الحجارة، رغم محاولتهم وقفها.

وحسبما ذكر موقع “رؤيا” الأردني، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة، وقد قام أصحاب السيارات المتضررة بتقديم شكوى بحقها.

ولم يتم الكشف عن دوافع الفتاة التي أشارت مواقع إخبارية أردنية إلى اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية، وبأنه سيتم تحويلها إلى القضاء الاثنين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للسيارات التي قالوا عنها إنها تحطمت على أيدي الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، مع الإشارة فقط إلى أنها في العشرينيات من عمرها.

وفوجئ أصحاب السيارات التي كانت في المكان بصراخ الفتاة، وتحطيمها زجاج المركبات باستخدام الحجارة، رغم محاولتهم وقفها.

وحسبما ذكر موقع “رؤيا” الأردني، فإن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة، وقد قام أصحاب السيارات المتضررة بتقديم شكوى بحقها.

ولم يتم الكشف عن دوافع الفتاة التي أشارت مواقع إخبارية أردنية إلى اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية، وبأنه سيتم تحويلها إلى القضاء الاثنين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الصور للسيارات التي قالوا عنها إنها تحطمت على أيدي الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، مع الإشارة فقط إلى أنها في العشرينيات من عمرها.