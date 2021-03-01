بهدف قاتل.. ريال مدريد يفلت من خسارة موجعة

أنقذ البديل فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد من الهزيمة، وسجل هدفا في وقت قاتل ليتعادل الفريق الملكي 1-1 مع ريال سوسيداد، الاثنين، في المرحلة 25 من الدوري الإسباني.

لكن حامل اللقب تراجع في سباق الصدارة قبل مواجهته المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد المتصدر الأسبوع المقبل.

ومع استمرار غياب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، سدد لاعبو ريال مدريد في العارضة مرتين في الشوط الأول، لكن سوسيداد تقدم في الدقيقة 55 بضربة رأس من المهاجم بورتو.

واقترب توني كروس من معادلة النتيجة بتسديدة حادت قليلا عن المرمى، لكن البرازيلي الشاب فينيسيوس نجح أخيرا في إدراك التعادل في الدقيقة 89 بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت لريال مدريد فرصة تقليص الفارق إلى 3 نقاط مع أتلتيكو قبل مواجهتهما الأحد، لكن التعادل ترك رصيده عند 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث، متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويتأخر قطبا الكرة الإسبانية بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي تتبقى له مباراة إضافية، فيما بقي سوسيداد في المركز الخامس ولديه 42 نقطة.

لكن حامل اللقب تراجع في سباق الصدارة قبل مواجهته المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد المتصدر الأسبوع المقبل.

ومع استمرار غياب لاعبين مهمين بسبب الإصابات، سدد لاعبو ريال مدريد في العارضة مرتين في الشوط الأول، لكن سوسيداد تقدم في الدقيقة 55 بضربة رأس من المهاجم بورتو.

واقترب توني كروس من معادلة النتيجة بتسديدة حادت قليلا عن المرمى، لكن البرازيلي الشاب فينيسيوس نجح أخيرا في إدراك التعادل في الدقيقة 89 بتسديدة أبدلت اتجاهها من داخل منطقة الجزاء.

وأتيحت لريال مدريد فرصة تقليص الفارق إلى 3 نقاط مع أتلتيكو قبل مواجهتهما الأحد، لكن التعادل ترك رصيده عند 53 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث، متساويا مع برشلونة صاحب المركز الثاني.

ويتأخر قطبا الكرة الإسبانية بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي تتبقى له مباراة إضافية، فيما بقي سوسيداد في المركز الخامس ولديه 42 نقطة.