جوهر يطالب بتقييم شامل للعملية التعليمية بمراحلها كافة

01 مارس 2021 | | طالب النائب د.حسن جوهر بضرورة تقييم العملية الدراسية بكل مراحلها في الكويت وأن تقوم القيادات التربوية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة التعليمية البرلمانية من أجل مصلحة الكويت وابنائها.

وقال جوهر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه مع استئناف الدراسة اليوم، لابد أن تكون لنا وقفة مع وزارة التربية للبحث في آلية تطور التعليم في ظل هذه الظروف الحاليّة.

وأوضح جوهر إنه بعد مرور عام كامل علي جائحة كورونا فإن وزارة التربية تتبنى سياسات ردود الفعل والقرارات العشوائية من دون وجود رؤية واضحة وفق جدول زمني محدد حتي يكون لها مردود إيجابي للتحصيل الدراسي لأبنائنا الطلبة.

واستغرب جوهر التكليف الذي تم لمعلمات رياض الأطفال من خلال نمط جديد من الأداء الدراسي من دون أي تحضير أو تدريب خلاف ما حدث في الفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى أن عملية التقييم والدرجات تتسم بالعشوائية وأدت إلى تضخم الدرجات بشكل كبير من دون أن تكون هناك أي ضمانات لجودة التعليم والمادة العلمية مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تأسيس علمي خصوصا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

وحذر جوهر من أنه وفي ظل التحصيل الدراسي عن بعد وفي عدم وجود تأسيس علمي سليم سيعاني أبناؤنا الطلبة معاناة شديدة في المستقبل علي مستوى الدراسات العليا مشيرا إلى تجربة الدمج التي تمت في سنة الغزو.

واستغرب جوهر أيضا عدم وضوح رؤية نظام الامتحانات وعدم توافر ضمانات لأن تكون الامتحانات عادلة وشفافة لافتا إلى أن هناك خللا كبيرا في العملية التعليمية بات يعاني منه المدرس والطالب وولي الأمر.

وأضاف جوهر أنه يقوم حاليا بإعداد حزمة أسئلة برلمانية حول قضايا تدخل في صميم العمل التربوي ورصد الجوانب الفنية .(إع)(أ.غ)