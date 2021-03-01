ساسي يستقبل مشجعة زملكاوية باعت قرطها الذهبي لتجديد عقده

استقبل لاعب نادي الزمالك المصري، فرجاني ساسي، سوزان محمد قنديل، إحدى مشجعات “القلعة البيضاء”، والتي كانت قد كشفت عن تبرعها بثمن قرطها الذهبي الذي باعته لصالح النادي، لتجديد عقد النجم التونسي.

والتقت سوزان مع ساسي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الزمالك ووادي دجلة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي من المقرر إقامتها الاثنين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحسبما ذكر موقع “الوطن سبورت”، فقد طالبت سوزان ساسي، بتجديد عقده مع نادي الزمالك، ووعدها الأخير بالبقاء من أجل جماهير الأبيض.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد تفاجأت بقدوم سوزان إلى مقر الفريق ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به لصالح النادي.

وكشفت سوزان في لقاء مع برنامج “زملكاوي” عبر شاشة قناة نادي الزمالك، أنها من مشجعي الزمالك منذ كانت في سن السادسة، لافتة إلى معرفتها جميع نجوم الفريق.

وأشارت إلى أنها باعت قرطها الذهبي، وقصدت مقر الزمالك بعد أن سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكارا ومقترحات لتنمية موارد النادي لتجديد عقد ساسي مع النادي.

وأضافت: “أريد بقاء جميع اللاعبين في صفوف الزمالك، مثل عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو، وأبلغت رئيس النادي بأنني أتمنى ألا يتم التفريط في أي لاعب، فهم شيء كبير بالنسبة لنا، وأنا على استعداد للسفر في مصر وبيع القمصان للنادي للحفاظ على نجوم الفريق”.

وتابعت قائلة: “رفض النادي أخذ المبلغ، ولكنهم منحوني شعار النادي وميدالية. ما فعلته شيء صغير لكنه قد يجعل فرجاني يتمسك بالنادي، لأن جمهوره بيحبه”.

واختتمت حديثها بالقول إن ساسي قبّل رأسها بعد مقابلتها، وقد منحته زجاجة عطر كهدية، في حين أخبرها الدولي التونسي أنه سيظل مع الفريق.

والتقت سوزان مع ساسي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا للقاء الزمالك ووادي دجلة في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي من المقرر إقامتها الاثنين على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وحسبما ذكر موقع “الوطن سبورت”، فقد طالبت سوزان ساسي، بتجديد عقده مع نادي الزمالك، ووعدها الأخير بالبقاء من أجل جماهير الأبيض.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد تفاجأت بقدوم سوزان إلى مقر الفريق ومعها مبلغ بسيط من المال عبارة عن ثمن قرطها الذهبي الذي باعته لتتبرع به لصالح النادي.

وكشفت سوزان في لقاء مع برنامج “زملكاوي” عبر شاشة قناة نادي الزمالك، أنها من مشجعي الزمالك منذ كانت في سن السادسة، لافتة إلى معرفتها جميع نجوم الفريق.

وأشارت إلى أنها باعت قرطها الذهبي، وقصدت مقر الزمالك بعد أن سمعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أفكارا ومقترحات لتنمية موارد النادي لتجديد عقد ساسي مع النادي.

وأضافت: “أريد بقاء جميع اللاعبين في صفوف الزمالك، مثل عبدالله جمعة، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، وزيزو، وأبلغت رئيس النادي بأنني أتمنى ألا يتم التفريط في أي لاعب، فهم شيء كبير بالنسبة لنا، وأنا على استعداد للسفر في مصر وبيع القمصان للنادي للحفاظ على نجوم الفريق”.

وتابعت قائلة: “رفض النادي أخذ المبلغ، ولكنهم منحوني شعار النادي وميدالية. ما فعلته شيء صغير لكنه قد يجعل فرجاني يتمسك بالنادي، لأن جمهوره بيحبه”.

واختتمت حديثها بالقول إن ساسي قبّل رأسها بعد مقابلتها، وقد منحته زجاجة عطر كهدية، في حين أخبرها الدولي التونسي أنه سيظل مع الفريق.