المتحدثة السابقة باسم إدارة ترامب تنضم لـ”فوكس نيوز”

أعلنت قناة “فوكس نيوز”، الثلاثاء، انضمام كايلي ماكناني، التي كانت تشغل منصب المتحدثة باسم إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى الشبكة الإخبارية الأميركية، كمساهـِمة.

وكشفت هاريس فولكنر، المذيعة التي تقدم برنامج “فولكنر فوكاس”، عن هذا الإعلان أثناء تقديمها ماكناني كضيفة في حلقتها التي تذاع في الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن.

وقالت فولكنر: “إنه لمن دواعي سروري اليوم أن أرحب بكايلي ماكناني في عائلة فوكس”، وأضافت “سنرى الكثير منها في المستقبل”.

وكانت ماكناني قد أعلنت في أواخر يناير، أن لديها “اتفاقية توظيف مع فوكس نيوز، تبدأ العمل في يناير”، وذلك في تقرير نشرته مجموعة المراقبة المعروفة باسم “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” في واشنطن.

لكن متحدثا باسم “فوكس نيوز” قال حينذاك، إن ماكناني “ليست موظفة أو مساهمة حاليا” في الشبكة.

وعلى الرغم من أن مسؤولين سابقين آخرين في إدارة ترامب أصبحوا مساهمين في “فوكس نيوز” بعد انتهاء عهد الإدارة السابقة، إلا أن هذه ليست أول تجربة لماكناني في ميدان الأخبار.

وعملت كايلي كمساهمة مع “سي إن إن”، وكانت أيضا متحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري سابقا، قبل أن تشغل منصب السكرتير الصحفي لإدارة ترامب في ربيع عام 2020.

وكشفت هاريس فولكنر، المذيعة التي تقدم برنامج “فولكنر فوكاس”، عن هذا الإعلان أثناء تقديمها ماكناني كضيفة في حلقتها التي تذاع في الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن.

وقالت فولكنر: “إنه لمن دواعي سروري اليوم أن أرحب بكايلي ماكناني في عائلة فوكس”، وأضافت “سنرى الكثير منها في المستقبل”.

وكانت ماكناني قد أعلنت في أواخر يناير، أن لديها “اتفاقية توظيف مع فوكس نيوز، تبدأ العمل في يناير”، وذلك في تقرير نشرته مجموعة المراقبة المعروفة باسم “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق” في واشنطن.

لكن متحدثا باسم “فوكس نيوز” قال حينذاك، إن ماكناني “ليست موظفة أو مساهمة حاليا” في الشبكة.

وعلى الرغم من أن مسؤولين سابقين آخرين في إدارة ترامب أصبحوا مساهمين في “فوكس نيوز” بعد انتهاء عهد الإدارة السابقة، إلا أن هذه ليست أول تجربة لماكناني في ميدان الأخبار.

وعملت كايلي كمساهمة مع “سي إن إن”، وكانت أيضا متحدثة باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري سابقا، قبل أن تشغل منصب السكرتير الصحفي لإدارة ترامب في ربيع عام 2020.