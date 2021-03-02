رياضة

غوارديولا: سأستبعد أي لاعب يفكر في هذا الأمر

منذ ساعة واحدة
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حذر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبيه من الشعور بالرضا عن النفس وقال إنه سيستبعد أي لاعب من التشكيلة يعتقد أن الصراع قد انتهى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفاز مانشستر سيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ويملك 62 نقطة من 26 مباراة.

ولم يخسر سيتي في آخر 27 مباراة وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة إذا تجنب التعثر أمام ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 12 في وقت لاحق، الثلاثاء.

ورغم تألق سيتي، يشعر غوارديولا أن المجال يبقى مفتوحا أمام التحسن والتطور.

وقال غوارديولا: “نحن نفوز ونحقق النتائج لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل. إذا شعرت أن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب”.

وأضاف “حامل اللقب هو ليفربول وليس نحن. حتى نحقق ذلك فإننا لانزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات وهذا رقم كبير من المباريات”.

وفاز مانشستر سيتي في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات ويتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه ويملك 62 نقطة من 26 مباراة.

ولم يخسر سيتي في آخر 27 مباراة وسيعادل أطول مسيرة للنادي دون هزيمة إذا تجنب التعثر أمام ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 12 في وقت لاحق، الثلاثاء.

ورغم تألق سيتي، يشعر غوارديولا أن المجال يبقى مفتوحا أمام التحسن والتطور.

وقال غوارديولا: “نحن نفوز ونحقق النتائج لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل. إذا شعرت أن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب”.

وأضاف “حامل اللقب هو ليفربول وليس نحن. حتى نحقق ذلك فإننا لانزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات وهذا رقم كبير من المباريات”.

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