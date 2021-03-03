الشاهين: مؤتمر حول تمكين المرأة والاسرة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة الاثنين المقبل

03 مارس 2021 | | قال رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفل النائب أسامة الشاهين إن اللجنة ستنظم مؤتمراً بعنوان تمكين المرأة والاسرة تحت رعاية رئيس مجلس الأمة يوم الاثنين المقبل والذي يصادف اليوم العالمي للمرأة.

وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن المؤتمر سيناقش مجموعة من القضايا ذات الأولوية مثل موضوع المادة ١٣٥ من قانون الجزاء ، وكذلك التحديات الثقافية والتربوية المستجدة على الاسرة الكويتية ، وموضوع ابناء الكويتيات وازواجهم.

واضاف الشاهين أن المؤتمر سيتم وفق الاشتراطات الصحية وبشكل الكتروني على مسرح مجلس الأمة وتم دعوة جمعيات النفع العام المشهرة والجهات الرسمية المختصة كما سيتم بث كافة الفعاليات إلكترونيًا وفضائياً .

وأشار الشاهين إلى وجود إيميل مخصص للجنة المرأة والاسرة والطفل وهو [email protected] لاستقبال مقترحات واستفسارات المواطنات والمواطنين ، متمنيا أن يكون المؤتمر إهداءاً وعرفانا متواضعا لحقوق المرأة والاسرة الكويتية .(إع)