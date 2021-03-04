أستراليا.. لسعة من “أفتك” كائن بحري تودي بحياة مراهق

لقي مراهق يبلغ من العمر 17 عاما حتفه في أستراليا، بعد أن لسعه أحد أكثر الكائنات البحرية فتكا في العالم، حسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال المصدر إن الصبي تعرض يوم الجمعة الماضي للدغة من قنديل البحر المكعب، أثناء رحلة صيد في إحدى سواحل ولاية كوينزلاند، وبالتحديد في شبه جزيرة كيب يورك.

وجرى نقل المراهق على وجه السرعة إلى مستشفى تاونسفيل، لكنه توفي في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وتقوم الشرطة الأسترالية حاليا بإعداد تقرير عن وفاة الصبي، قبل تقديمه للطبيب الشرعي.

وأدت الوفاة المأساوية إلى إصدار السلطات المحلية تحذيرا لكل السكان المحليين والزوار بالبقاء بعيدا عن المياه خلال “موسم اللدغة”، الذي يمتد من أكتوبر إلى مايو.

ويعتبر قنديل البحر المكعب من أكثر الكائنات البحرية فتكا في العالم، ويشتهر بتواجده بكثرة في سواحل أستراليا.

وذكرت “ديلي ميل” أنه بإمكان لدغة قنديل البحر المكعب أن تقتل الإنسان قبل أن يصل إلى اليابسة.

وقال المصدر إن الصبي تعرض يوم الجمعة الماضي للدغة من قنديل البحر المكعب، أثناء رحلة صيد في إحدى سواحل ولاية كوينزلاند، وبالتحديد في شبه جزيرة كيب يورك.

وجرى نقل المراهق على وجه السرعة إلى مستشفى تاونسفيل، لكنه توفي في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وتقوم الشرطة الأسترالية حاليا بإعداد تقرير عن وفاة الصبي، قبل تقديمه للطبيب الشرعي.

وأدت الوفاة المأساوية إلى إصدار السلطات المحلية تحذيرا لكل السكان المحليين والزوار بالبقاء بعيدا عن المياه خلال “موسم اللدغة”، الذي يمتد من أكتوبر إلى مايو.

ويعتبر قنديل البحر المكعب من أكثر الكائنات البحرية فتكا في العالم، ويشتهر بتواجده بكثرة في سواحل أستراليا.

وذكرت “ديلي ميل” أنه بإمكان لدغة قنديل البحر المكعب أن تقتل الإنسان قبل أن يصل إلى اليابسة.