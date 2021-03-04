الفضالة: تحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة وملفات عديدة بحاجة إلى إصلاح

04 مارس 2021 | | طالب النائب يوسف الفضالة الحكومة الجديدة بتلمس مصالح الناس، ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أن “ترف الوقت أصبح غير متاح”.

وقال الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن “هناك أسماء من الوزراء نستبشر بها كل خير لكن هناك تحديات واضحة وصريحة منها تحديات سياسية وتحديات اقتصادية واجتماعية وقضايا عديدة بحاجة إلى إصلاح.

وشدد الفضالة علي ضرورة تلمس مصالح الناس ومراعاة اعمالهم خصوصا أن هناك حديثا عن حظر جزئي مطالبا الوزراء بإيجاد آلية لحل هذه الإشكالية وعدم تعطيل مصالح الناس وأيضا تطبيق الآليات القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وعدم نسيان الوضع الاقتصادي، مبديا استغرابه من إعلان الحكومة عن عدم وجود سيولة للرواتب، في ظل تقارير تصف الوضع المالي للدولة بالمتين.

وبين أن لجنة الميزانيات أكدت بدورها ضرورة محاسبة الجهات التي لم تورد أرباحها المحتجزة إلى خزانة الدولة.

وشدد على ضرورة تحرك مجلس الوزراء لمحاسبة أي جهة ترفض التحويل وعدم تحميل هذه المشكلات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.(إع)(أ.غ)