المضف يطالب الحكومة بالوفاء بتعهداتها للتواب واقرار القوانين المقدمة في أول جلسة

04 مارس 2021 | | طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بالوفاء بتعهداتها للنواب بإقرار القوانين المقدمة والمتفق عليها في اول جلسة قادمة لمجلس الأمة.

وقال المضف في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن الحكومة تعهدت عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس الامة أمام النواب بأن القوانين التي تم تقديمها ستناقش وتقر في اول جلسة قادمة.

وقال المضف ” اذكر وانصح الحكومة باكملها بان تلتزم بهذا الوعد وأؤكد أنه اما اقرار هذه القوانين او المحاسبة”مشيرا إلى ان الجلسة الاولي ليست بعيدة، واما ان تقر هذه القوانين وأما ان تأتي المحاسبة .

واكد المضف ان قانون السحب من الاحتياطي الاجيال القادمه لن يمر، “ولن نسمح ليد ان تمد علي احتياطي الاجيال القادمة”، مبينا ان هذا القانون مشوه وهناك اقتراحات ومعالجات أخرى.

وشدد المضف على ضرورة شرح الوضع المالي قبل مناقشة أي حلول لانه من غير المعقول ان نناقش جدوى أي حل وملاءمته من دون ان نعرف الحالة المالية للدولة، مبينا أنه وفقا للمادة ١٥٠ يتم شرح الحالة المالية للدولة مرة واحدة علي الاقل في اي دور انعقاد.

من جانب اخر قال المضف انه ارسل سؤالا الي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ثامر العلي عن صفقه شراء طائرات fa80suber

وبين أن هذه الصفقه تمت عام ٢٠١٨، وتصل الي 5 مليار 185 مليون دولار وفقا لبيانات ديوان المحاسبة ، وحسب اوراق وزارة الدفاع فان قيمة الصفقة مليار و٧١ مليون دولاربينما بيانات وزاره الدفاع الامريكيه تقول أن الصفقة بقيمة مليار ونصف المليار دولار.

وقال ان سؤاله ليس اتهاما لكنه استضاح عن سبب التفاوت في التقديرات وأي رقم هو الصحيح.(إع)