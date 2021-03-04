بعد تألقه اللافت.. “الصدمة الأولى” لمصطفى محمد في تركيا

خسر غلطة سراي بنتيجة 1-2 أمام مضيفه أنقرة جودجو في المرحلة 27 من الدوري التركي، الأربعاء، في مباراة شهدت أول حالة طرد لمهاجم الفريق المصري المتألق مصطفى محمد مع فريقه الجديد.

وسجل إبراهيم أكداج (45 من ركلة جزاء) وسابا لوبزانيدزي (55) هدفي أصحاب الملعب، فيما قلص الفارق للضيوف محمد كريم أكتوركوغلو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبعد دقيقة من هدف أنقرة جودجو الثاني، تعرض محمد لاعب الزمالك المعار حديثا إلى غلطة سراي للطرد، بعد تدخل رآه الحكم عنيفا مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، انتقد المدير الفني لغلطة سراي فاتح تريم أداء الحكم، واعتبر أن “اللاعب المنافس ذهب برأسه لمرفق محمد ليصطدم به” وليس العكس.

ويأتي طرد محمد بعد تألقه اللافت مع غلطة سراي منذ انتقاله إليه قبل أسابيع، حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات بالدوري المحلي، وهدفا سادسا في بطولة الكأس.

وتجمد رصيد غلطة سراي عند 57 نقطة محافظا على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بشكتاش، إلا أن الأخير لعب مباراة أقل من منافسه اللدود.

وسجل إبراهيم أكداج (45 من ركلة جزاء) وسابا لوبزانيدزي (55) هدفي أصحاب الملعب، فيما قلص الفارق للضيوف محمد كريم أكتوركوغلو في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبعد دقيقة من هدف أنقرة جودجو الثاني، تعرض محمد لاعب الزمالك المعار حديثا إلى غلطة سراي للطرد، بعد تدخل رآه الحكم عنيفا مع أحد لاعبي الفريق المنافس.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، انتقد المدير الفني لغلطة سراي فاتح تريم أداء الحكم، واعتبر أن “اللاعب المنافس ذهب برأسه لمرفق محمد ليصطدم به” وليس العكس.

ويأتي طرد محمد بعد تألقه اللافت مع غلطة سراي منذ انتقاله إليه قبل أسابيع، حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات بالدوري المحلي، وهدفا سادسا في بطولة الكأس.

وتجمد رصيد غلطة سراي عند 57 نقطة محافظا على صدارة الدوري بفارق الأهداف عن بشكتاش، إلا أن الأخير لعب مباراة أقل من منافسه اللدود.