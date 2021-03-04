خليل الصالح يطالب الحكومة بالتخفيف عن المواطنين

04 مارس 2021 | | طالب النائب خليل الصالح الحكومة، وبشكل فوري بالالتزام بتوجيهات سمو الأمير والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال الصالح في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن ” توجيهات سمو الامير للحكومة بعد اداء القسم مباشرةً تسطر بالذهب وسموه حفظه الله ورعاه الذي يعيش معاناة ابنائه امر الحكومة بالتخفيف عن المواطنين”.

وأضاف ” نكرر ما قلناه في اللجنة المالية باننا لن نقبل بتهديد المواطنين في رواتبهم والمساس بجيوبهم او استنزاف صندوق الاجيال ، وسنقف بالمرصاد لوزير المالية الذي قال إنه لا توجد رواتب لشهر ابريل بسبب عدم وجود سيولة”.

وأوضح أن موضوع عدم وجود السيولة سبق وذكره الوزير السابق بانه لا توجد رواتب في شهر سبتمبر الماضي، ثم جاءت الحكومة بأمر لم يسبقها إليه أحد بطلب سحب ٥ مليارات دينار من صندوق الاجيال سنويًا دون تحديد تاريخ معين اي بشكل مفتوح .

وأكد الصالح ان صندوق الأجيال القادمة هو العمود الفقري للنظام المالي في الداخل والخارج كما انه مرتبط بالتصنيف الائتماني وتحول له سنويا 7٪؜ تقريبا من الإيرادات، مشيرا إلى أن السحب من هذا الصندوق يهدد التصنيف الائتماني للبلاد .

وأكد أن ” موضوع السحب من الصندوق الاجيال، كما أن طلب السماح بالدين العام يجب ان يكون وفق آلية ومراقبة كي يتم معرفة كل دينار اين تم صرفه ، ولا يكون الطلب عاما كما هو في الطلب الموجود”.

وشدد الصالح على تأييده لجميع القضايا التي تهم المواطن وفي مقدمتها اسقاط القروض وإقرار استبدال الإجازات اثناء الخدمة.(إع)