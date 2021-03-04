صالح المطيري: مشاكل دراسية في الفصل الدراسي الثاني تكشف ضعف استعدادات وزارة التربية

04 مارس 2021 | | أعرب النائب د. صالح المطيري عن استغرابه من استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد، معتبراً أن هناك تقصيرا من المعنيين بالعملية التعليمية في البلاد.

وقال المطيري في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة، إنه توجه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بأسئلة تخص وزارة التربية عن استعداداتها للفصل الدراسي المقبل، مؤكدا اهمية موضوع التعليم باعتباره ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم.

وأضاف أن ” وزارة التربية مهيكلة بنظام متطور، ورغم ذلك هناك أوجه قصور طالت المناهج، حيث إن هناك كتباً دراسية للفصل الدراسي الثاني غير متوافرة ولم توزع حتى الآن.

وأشار إلى وجود شكاوى من أولياء الأمور في هذا الجانب توافر تلك الكتب، معتبرا ذلك دليل ضعف استعدادات الوزارة للعودة إلى المدارس.

وطالب المطيري وزير التربية بضرورة الرد على الأسئلة البرلمانية، والقيادات التعليمية التي لا تريد العمل بالتقدم باستقالتها.

وأكد على أن “هذه القيادات التربوية قيد الرقابة النيابية وسوف تحاسب كما وزير التربية ليس بمنأى عن المحاسبة.

واختتم المطيري مبديا استغرابه من تهديد المعلمين من فئة غير محددي الجنسية بالفصل نتيجة عدم حملهم بطاقات أمنية صالحة.(ع.إ)