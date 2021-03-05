غوارديولا يعلنها: هذا سر تفوق مانشستر سيتي

قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، الجمعة، إن التشكيلة الحالية للفريق تعد “من أكثر التشكيلات التي قادها تعطشا للانتصارات”، وذلك بعد تحقيق 21 فوزا متتاليا بجميع المسابقات، وذلك قبل مباراة القمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وقضى المدرب الإسباني مواسم عامرة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونخ، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في موسم 2016-2017، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بجانب كأس الرابطة 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمضي سيتي في طريقه نحو إضافة المزيد من الألقاب تحت قيادة غوارديولا، إذ يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ولدى سؤاله عن المقارنات بين فريقه الحالي وفرقه السابقة، قال غوارديولا: “دربت فرقا تتحلى بالنجاعة على نحو مذهل خلال مسيرتي، وأنا محظوظ بقيادة برشلونة وبايرن وبما حققناه هنا خلال أربع سنوات، وبمواصلة الفوز. تملك هذه المجموعة من اللاعبين شيئا مميزا”.

وأضاف: “هذا الشيء ينبع من داخلهم، لذا يسعون للفوز والتعاون مع زملائهم وتقديم أفضل أداء ممكن، وهذا رائع الآن لأننا نفوز ورائحة الفوز جميلة”.

وشدد غوارديولا على أنه لا يمكن التراجع مع تبقي 11 جولة في الدوري، قائلا: “كرة القدم تتعلق بما نفعله اليوم، ومسيرتنا رائعة حتى الآن لكن لا يمكن التتويج بألقاب في مارس”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن المدافع ناثان آكي سيعود لتشكيلة مان سيتي بعد غيابه خلال عشرة أسابيع بسبب الإصابة.

وقضى المدرب الإسباني مواسم عامرة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونخ، قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي في موسم 2016-2017، وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، بجانب كأس الرابطة 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمضي سيتي في طريقه نحو إضافة المزيد من الألقاب تحت قيادة غوارديولا، إذ يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.

ولدى سؤاله عن المقارنات بين فريقه الحالي وفرقه السابقة، قال غوارديولا: “دربت فرقا تتحلى بالنجاعة على نحو مذهل خلال مسيرتي، وأنا محظوظ بقيادة برشلونة وبايرن وبما حققناه هنا خلال أربع سنوات، وبمواصلة الفوز. تملك هذه المجموعة من اللاعبين شيئا مميزا”.

وأضاف: “هذا الشيء ينبع من داخلهم، لذا يسعون للفوز والتعاون مع زملائهم وتقديم أفضل أداء ممكن، وهذا رائع الآن لأننا نفوز ورائحة الفوز جميلة”.

وشدد غوارديولا على أنه لا يمكن التراجع مع تبقي 11 جولة في الدوري، قائلا: “كرة القدم تتعلق بما نفعله اليوم، ومسيرتنا رائعة حتى الآن لكن لا يمكن التتويج بألقاب في مارس”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

يذكر أن المدافع ناثان آكي سيعود لتشكيلة مان سيتي بعد غيابه خلال عشرة أسابيع بسبب الإصابة.