كلوب يكشف سبب استبدال صلاح.. ويعلّق على ردة فعله

كشف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، السبب وراء استبداله المصري محمد صلاح، خلال مباراة “الريدز” وتشلسي، التي أقيمت مساء الخميس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأثار قرار كلوب باستبدال صلاح بأليكس تشامبرلين، بعد مرور 62 دقيقة من زمن المباراة أمام “البلوز”، رغم حاجة الفريق لإدراك التعادل، علامات استفهام كثيرة في الأوساط الرياضية وبين المشجعين.

وتعليقا على هذا القرار الذي رآه كثيرون غريبا، أوضح كلوب في تصريحات بعد هزيمة ناديه بهدف دون مقابل: “أردت أن أشرك دماء جديدة في تشكيلتي، صلاح بدا وكأنه يعاني خلال المباراة، لقد لعب مباريات عديدة”.

وأضاف: “كان من الممكن أن أستبدل لاعبين آخرين، ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، لكني اخترت صلاح في هذه اللحظة، لم أرد المخاطرة به”، حسبما نقلت “آس” عن صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتابع قائلا: “صلاح لم يبدُ مفعما بالنشاط خلال المباراة، وهذه لحظة نادرة، لأنه عادة ما يكون نشيطا في مثل هذه الأوقات من المباريات، لذلك لم أستطع المجازفة وإبقائه في الملعب”.

وردا على سؤال بشأن امتعاض صلاح من قرار كلوب، أوضح المدرب الألماني: “أكون سعيدا عندما يشعر اللاعبون بالغضب وخيبة الأمل لاستبدالهم، هذه ليست مشكلة”.

واسترسل كلوب قائلا: “أريد أن أكون أمينا قدر المستطاع، أبلغت اللاعبين بما رأيته خلال المباراة، مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل البسيطة، وليست الأمور الفنية داخل الملعب، هذا ما قلته لهم، الأمر يتعلق بالمرونة، ورغم ذلك ليس لدي شك في ولائهم”.

وأثارت تغريدة “غامضة” لوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، التكهنات مجددا حول مستقبل المصري الدولي مع “الريدز”.

وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ”نقطة” فقط.

وربط متابعو عباس بين التغريدة “الغامضة”، وخروج صلاح حزينا، الأمر الذي اعتبروه مؤشرا لإمكانية رحيل اللاعب عن قلعة “أنفيلد” الموسم المقبل.

وتلقى ليفربول الهزيمة الخامسة في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام تشلسي بهدف دون مقابل، كما أنها الخسارة الخامسة على التوالي للفريق بملعبه في المسابقة.

وأثار قرار كلوب باستبدال صلاح بأليكس تشامبرلين، بعد مرور 62 دقيقة من زمن المباراة أمام “البلوز”، رغم حاجة الفريق لإدراك التعادل، علامات استفهام كثيرة في الأوساط الرياضية وبين المشجعين.

وتعليقا على هذا القرار الذي رآه كثيرون غريبا، أوضح كلوب في تصريحات بعد هزيمة ناديه بهدف دون مقابل: “أردت أن أشرك دماء جديدة في تشكيلتي، صلاح بدا وكأنه يعاني خلال المباراة، لقد لعب مباريات عديدة”.

وأضاف: “كان من الممكن أن أستبدل لاعبين آخرين، ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو، لكني اخترت صلاح في هذه اللحظة، لم أرد المخاطرة به”، حسبما نقلت “آس” عن صحيفة “ميرور” البريطانية.

وتابع قائلا: “صلاح لم يبدُ مفعما بالنشاط خلال المباراة، وهذه لحظة نادرة، لأنه عادة ما يكون نشيطا في مثل هذه الأوقات من المباريات، لذلك لم أستطع المجازفة وإبقائه في الملعب”.

وردا على سؤال بشأن امتعاض صلاح من قرار كلوب، أوضح المدرب الألماني: “أكون سعيدا عندما يشعر اللاعبون بالغضب وخيبة الأمل لاستبدالهم، هذه ليست مشكلة”.

واسترسل كلوب قائلا: “أريد أن أكون أمينا قدر المستطاع، أبلغت اللاعبين بما رأيته خلال المباراة، مثل هذه المباريات تحسمها التفاصيل البسيطة، وليست الأمور الفنية داخل الملعب، هذا ما قلته لهم، الأمر يتعلق بالمرونة، ورغم ذلك ليس لدي شك في ولائهم”.

وأثارت تغريدة “غامضة” لوكيل أعمال صلاح، رامي عباس، التكهنات مجددا حول مستقبل المصري الدولي مع “الريدز”.

وأشعل عباس الجدل والتكهنات بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول حين غرد عبر تويتر في لحظة خروج الدولي المصري من الملعب، بـ”نقطة” فقط.

وربط متابعو عباس بين التغريدة “الغامضة”، وخروج صلاح حزينا، الأمر الذي اعتبروه مؤشرا لإمكانية رحيل اللاعب عن قلعة “أنفيلد” الموسم المقبل.

وتلقى ليفربول الهزيمة الخامسة في آخر 6 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته أمام تشلسي بهدف دون مقابل، كما أنها الخسارة الخامسة على التوالي للفريق بملعبه في المسابقة.