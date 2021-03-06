الأهلي المصري يفرط في فوز إفريقي بـ”مباراة الفرص الضائعة”

تفنن لاعبو الأهلي المصري في إهدار الفرص أمام الضيف الكونغولي فيتا كلوب، خلال مباراة متقلبة انتهت بالتعادل 2-2، السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الضيوف قبل نحو 10 دقائق من نهاية الشوط الأول على عكس سير اللقاء، حيث سجل ليلوبو غلودي هدفا من متابعة لتسديدة اللاعب نفسه، سكنت مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

واستمر لاعبو حامل اللقب في إضاعة الفرص، حتى نجح البديل محمد شريف في إحراز التعادل في الدقيقة 68، بعدما تابع كرة مرتدة من عارضة مرمى فيتا كلوب.

وبعدها بدقيقة، تابع بديل الأهلي الآخر مروان محسن عرضية محمد مجدي قفشة في الشباك، معلنا تقدم الأهلي بنتيجة 2-1.

لكن في الدقيقة 79، حصل فيتا كلوب على ركلة جزاء سددها ريكي تولينغي بنجاح في مرمى الشناوي، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبعد 3 جولات بالمجموعة الأولى، يتصدر سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي وفيتا ولكل منهما 4 نقاط، بينما يتذيل المريخ السوداني المجموعة بنقطة واحدة.

وتقدم الضيوف قبل نحو 10 دقائق من نهاية الشوط الأول على عكس سير اللقاء، حيث سجل ليلوبو غلودي هدفا من متابعة لتسديدة اللاعب نفسه، سكنت مرمى محمد الشناوي حارس الأهلي.

واستمر لاعبو حامل اللقب في إضاعة الفرص، حتى نجح البديل محمد شريف في إحراز التعادل في الدقيقة 68، بعدما تابع كرة مرتدة من عارضة مرمى فيتا كلوب.

وبعدها بدقيقة، تابع بديل الأهلي الآخر مروان محسن عرضية محمد مجدي قفشة في الشباك، معلنا تقدم الأهلي بنتيجة 2-1.

لكن في الدقيقة 79، حصل فيتا كلوب على ركلة جزاء سددها ريكي تولينغي بنجاح في مرمى الشناوي، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبعد 3 جولات بالمجموعة الأولى، يتصدر سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، يليه الأهلي وفيتا ولكل منهما 4 نقاط، بينما يتذيل المريخ السوداني المجموعة بنقطة واحدة.