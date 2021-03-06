بالثلاثة.. الترجي “يضرب” الزمالك في رادس

حقق فريق الترجي التونسي انتصارا عريضا بنتيجة 3-1 على الزمالك المصري، على ملعب “رادس”، السبت، في إطار الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وبفوزه على الزمالك، أضحى الترجي في صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، حصل عليها من 3 مباريات، فاز في اثنتين منها وتعادل في واحدة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة نقطتين من 3 مباريات، بعدما تعادل في مباراتين وانهزم في واحدة.

واستهل فريق الترجي التونسي المباراة بضغط هجومي علي لاعبي الزمالك، مستفيدا من عامل الأرض فتمكن من تسجيل هدف مبكر.

وأحرز الترجي هدفه الأول في الدقيقة السادسة والعشرين بواسطة ويليام توجوي، لكن الزمالك استطاع التدارك فسجل لاعبه أحمد فتوح هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، عاد الترجي التونسي، إلى التقدم في النتيجة، فأحرز هدفه الثاني عن طريق اللاعب محمد علي بن رمضان.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين، عاد اللاعب نفسه إلى تعزيز النتيجة للترجي، مسجلا الهدف الثالث في المباراة.

وتعرض اللاعب أحمد فتوح للطرد في الدقيقة السابعة والخمسين، بعد كرة مشتركة مع مهاجم فريق الترجي.

وبفوزه على الزمالك، أضحى الترجي في صدارة المجموعة، برصيد 7 نقاط، حصل عليها من 3 مباريات، فاز في اثنتين منها وتعادل في واحدة.

بينما يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة نقطتين من 3 مباريات، بعدما تعادل في مباراتين وانهزم في واحدة.

واستهل فريق الترجي التونسي المباراة بضغط هجومي علي لاعبي الزمالك، مستفيدا من عامل الأرض فتمكن من تسجيل هدف مبكر.

وأحرز الترجي هدفه الأول في الدقيقة السادسة والعشرين بواسطة ويليام توجوي، لكن الزمالك استطاع التدارك فسجل لاعبه أحمد فتوح هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثلاثين من عمر المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والأربعين، عاد الترجي التونسي، إلى التقدم في النتيجة، فأحرز هدفه الثاني عن طريق اللاعب محمد علي بن رمضان.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين، عاد اللاعب نفسه إلى تعزيز النتيجة للترجي، مسجلا الهدف الثالث في المباراة.

وتعرض اللاعب أحمد فتوح للطرد في الدقيقة السابعة والخمسين، بعد كرة مشتركة مع مهاجم فريق الترجي.