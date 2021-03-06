مبابي بين ليفربول وريال مدريد.. كلمة السر “صلاح”

يبدو أن نجم الكرة الفرنسي كيليان مبابي، قد يشعل صراعا بين العملاقين ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، إذ قد يعقد رحيل الدولي المصري محمد صلاح عن الأخير، محاولة ريال مدريد خطف مبابي وضمه لصفوفه الصيف المقبل بحسب مصادر صحفية.

ويرغب ريال مدريد، وفق ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية، في ضم مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الخط الهجومي للنادي الملكي، إلا أن هذه الرغبة ستواجه معضلة تتمثل في دخول ليفربول في صراع لخطف اللاعب، تحسبا لرحيل محمد صلاح.

وكل الأمور تشير إلى أن ليفبول سيكون المنافس الأقوى لريال مدريد في صفقة مبابي، لا سيما أن إدارة “الريدز” تسعى لإقناع الفرنسي باللعب في البريميرليغ.

ورغم الخسائر التي تعانيها الأندية الأوروبية بسبب جائحة كورونا، فإن ليفربول الإنجليزي قد يعتمد على لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (الذي يملك أسهما في ليفربول)، لاقتناص مبابي، كون الاثنين تربطهما علاقة جيدة واشتركا في العديد من الحملات الإعلانية سويا، وفق ما ذكر موقع “آس”.

وشهدت الأيام الماضية، تجدد الصراع بين صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب، وسط شائعات عن رحيل صلاح منذ بداية الموسم الحالي.

ففي أخر مباراة أمام تشلسي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي، قرر كلوب إخراج اللاعب المصري في الدقيقة 61، الأمر الذي لم يعجب صلاح، وخرج وسط علامات الغضب، وحينها كان الريدز متأخرا بهدف.

وفي نفس التوقيت، نشر وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، تغريدة غريبة على موقع “تويتر” عبارة عن “نقطة”، مما زاد التكهنات بشأن نهاية مسيرة الفرعون المصري في الأنفيلد.

وبناء عل كل هذا، يبدو أن رحيل صلاح عن ليفربول أصبح أمرا وشيكا، لاسيما بعدما لم ينكر الفرعون المصري رغبته في اللعب لأحد الأندية الإسبانية في الليغا، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “آس” قبل شهور.

وفي حال رحيل صلاح عن ليفربول، فإن النادي الإنجليزي سيحصل على ميزة كبيرة في صراع التعاقد مع مبابي، فمن الناحية الاقتصادية تقدر قيمة الدولي المصري بـ120 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، وهذه القيمة ستنعش خزينة “الريدز” في ظل معاناته من أزمة فيروس كورونا.

كما أنه سيتمكن من الدخول بقوة في صفقة مبابي، بعد أن يكون قد تخلص من أعلى راتب في قائمته، بقيمة 12 مليون يورو سنويا، وهو المبلغ الذي يحصل عليه صلاح في ليفربول.

ومن الناحية الكروية، يلعب صلاح ومبابي في جبهتين مختلفتين، لكنه سيترك مقعدا للفرنسي، وحينها سيكون من المستحيل على كلوب مشاركة فيرمينيو وماني سويا، بالإضافة إلى أن مبابي سيقوم بدور صلاح في ليفربول.

من جانبه، يدرك ريال مدريد جيدا أنه في حال دخول ليفربول في الصراع، فإن المنافسة لن تكون سهلة لخطف مبابي، خاصة أن حالته الاقتصادية ليست بأفضل أحوالها، لذا سيحاول إقناع اللاعب الفرنسي بمشروعه الرياضي، لا سيما أن النادي الملكي يرغب في جعل مبابي نجم الفريق الجديد.

ويرغب ريال مدريد، وفق ما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية، في ضم مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم الخط الهجومي للنادي الملكي، إلا أن هذه الرغبة ستواجه معضلة تتمثل في دخول ليفربول في صراع لخطف اللاعب، تحسبا لرحيل محمد صلاح.

وكل الأمور تشير إلى أن ليفبول سيكون المنافس الأقوى لريال مدريد في صفقة مبابي، لا سيما أن إدارة “الريدز” تسعى لإقناع الفرنسي باللعب في البريميرليغ.

ورغم الخسائر التي تعانيها الأندية الأوروبية بسبب جائحة كورونا، فإن ليفربول الإنجليزي قد يعتمد على لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (الذي يملك أسهما في ليفربول)، لاقتناص مبابي، كون الاثنين تربطهما علاقة جيدة واشتركا في العديد من الحملات الإعلانية سويا، وفق ما ذكر موقع “آس”.

وشهدت الأيام الماضية، تجدد الصراع بين صلاح ومدربه الألماني يورغن كلوب، وسط شائعات عن رحيل صلاح منذ بداية الموسم الحالي.

ففي أخر مباراة أمام تشلسي ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي، قرر كلوب إخراج اللاعب المصري في الدقيقة 61، الأمر الذي لم يعجب صلاح، وخرج وسط علامات الغضب، وحينها كان الريدز متأخرا بهدف.

وفي نفس التوقيت، نشر وكيل أعمال صلاح، رامي عباس، تغريدة غريبة على موقع “تويتر” عبارة عن “نقطة”، مما زاد التكهنات بشأن نهاية مسيرة الفرعون المصري في الأنفيلد.

وبناء عل كل هذا، يبدو أن رحيل صلاح عن ليفربول أصبح أمرا وشيكا، لاسيما بعدما لم ينكر الفرعون المصري رغبته في اللعب لأحد الأندية الإسبانية في الليغا، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة “آس” قبل شهور.

وفي حال رحيل صلاح عن ليفربول، فإن النادي الإنجليزي سيحصل على ميزة كبيرة في صراع التعاقد مع مبابي، فمن الناحية الاقتصادية تقدر قيمة الدولي المصري بـ120 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، وهذه القيمة ستنعش خزينة “الريدز” في ظل معاناته من أزمة فيروس كورونا.

كما أنه سيتمكن من الدخول بقوة في صفقة مبابي، بعد أن يكون قد تخلص من أعلى راتب في قائمته، بقيمة 12 مليون يورو سنويا، وهو المبلغ الذي يحصل عليه صلاح في ليفربول.

ومن الناحية الكروية، يلعب صلاح ومبابي في جبهتين مختلفتين، لكنه سيترك مقعدا للفرنسي، وحينها سيكون من المستحيل على كلوب مشاركة فيرمينيو وماني سويا، بالإضافة إلى أن مبابي سيقوم بدور صلاح في ليفربول.

من جانبه، يدرك ريال مدريد جيدا أنه في حال دخول ليفربول في الصراع، فإن المنافسة لن تكون سهلة لخطف مبابي، خاصة أن حالته الاقتصادية ليست بأفضل أحوالها، لذا سيحاول إقناع اللاعب الفرنسي بمشروعه الرياضي، لا سيما أن النادي الملكي يرغب في جعل مبابي نجم الفريق الجديد.