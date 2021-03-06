من راكيتيتش لميسي: عفوا لن تحقق هذا الإنجاز “أبدا”

عبّر الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم إشبيلية، عن اعتزازه باللعب إلى جانب العديد من اللاعبين الكبار في برشلونة، وعلى رأسهم أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وليونيل ميسي، مذكرا بحوار طريف أجراه مع “البرغوث”.

وفي تصريحات نقلتها شبكة “إي إس بي إن” الرياضية عن راكيتيتش، أشار النجم الكرواتي إلى أنه سبق أن تحدى ميسي، حيث قال له ممازحا: “لقد فزت بكل شيء، وسجلت كل هذه الأهداف، لكنني فزت بلقب لن تحصل عليه أنت أبدا، لن تفوز بالدوري الأوروبي”.

وحقق راكيتيتش لقب الدوري الأوروبي في تجربته الأولى مع إشبيلية مرتين، ثم انضم إلى صفوف برشلونة وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015.

وكان نجم إشبيلية أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يكن “صديقا مقربا” من ميسي أو لويس سواريز، وذلك خلال تواجده في صفوف نادي برشلونة.

وقال في حديث لموقع El Desmarque، إن أصدقاءه المقربين في النادي الكتالوني كانوا إنييستا وتير شتيغن وبواتينغ وجونيور فيربو.

وأضاف: “أحترم ميسي وسواريز فقد لعبت معهما لست سنوات وهما لاعبان مهمان للغاية”.

وكان راكيتيتش أعلن اعتزاله اللعب دوليا في سبتمبر، مع منتخب كرواتيا، الذي وصل معه في صيف 2018 إلى نهائي كأس العالم.

وذكر راكيتيتش في تصريحات لموقع الاتحاد الكرواتي على الإنترنت: “وداع المنتخب أصعب قرار اتخذته في مسيرتي الاحترافية، لكنني شعرت بأنه الوقت المناسب.”

جدير بالذكر أن راكيتيتش، شارك في 106 مباريات مع المنتخب الكرواتي، سجل خلالها 15 هدفا.

وفي تصريحات نقلتها شبكة “إي إس بي إن” الرياضية عن راكيتيتش، أشار النجم الكرواتي إلى أنه سبق أن تحدى ميسي، حيث قال له ممازحا: “لقد فزت بكل شيء، وسجلت كل هذه الأهداف، لكنني فزت بلقب لن تحصل عليه أنت أبدا، لن تفوز بالدوري الأوروبي”.

وحقق راكيتيتش لقب الدوري الأوروبي في تجربته الأولى مع إشبيلية مرتين، ثم انضم إلى صفوف برشلونة وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015.

وكان نجم إشبيلية أشار في تصريحات سابقة إلى أنه لم يكن “صديقا مقربا” من ميسي أو لويس سواريز، وذلك خلال تواجده في صفوف نادي برشلونة.

وقال في حديث لموقع El Desmarque، إن أصدقاءه المقربين في النادي الكتالوني كانوا إنييستا وتير شتيغن وبواتينغ وجونيور فيربو.

وأضاف: “أحترم ميسي وسواريز فقد لعبت معهما لست سنوات وهما لاعبان مهمان للغاية”.

وكان راكيتيتش أعلن اعتزاله اللعب دوليا في سبتمبر، مع منتخب كرواتيا، الذي وصل معه في صيف 2018 إلى نهائي كأس العالم.

وذكر راكيتيتش في تصريحات لموقع الاتحاد الكرواتي على الإنترنت: “وداع المنتخب أصعب قرار اتخذته في مسيرتي الاحترافية، لكنني شعرت بأنه الوقت المناسب.”

جدير بالذكر أن راكيتيتش، شارك في 106 مباريات مع المنتخب الكرواتي، سجل خلالها 15 هدفا.