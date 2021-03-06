رياضة

ميسي يصنع هدفين وبرشلونة “يربك أهل القمة”

منذ 30 دقيقة
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صنع ليونيل ميسي هدفين ليقود برشلونة إلى فوز صعب بنتيجة 2-صفر على مضيفه أوساسونا، السبت، في المرحلة 26 من الدوري الإسباني.

وقلص الفريق الكتالوني الفارق مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري إلى نقطتين، قبل لقائه المرتقب أمام غريمه وجاره ريال مدريد، الأحد.

وساهم ميسي في تقدم برشلونة بعد مرور نصف ساعة من البداية، عندما اخترق دفاع أوساسونا بتمريرة بينية عرضية استقبلها جوردي ألبا قبل أن يطلق تسديدة هائلة في سقف المرمى.

وبعدها هيأ الكرة إلى إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، ليحرز أول أهدافه مع النادي في ثالث مبارياته بالدوري.

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي خاض 24 مباراة ويستضيف ريال مدريد ثالث الترتيب (53 نقطة من 25 مباراة)، الأحد.

وفي المقابل ظل رصيد أوساسونا 28 نقطة في المركز 13.

وقلص الفريق الكتالوني الفارق مع أتلتيكو مدريد متصدر الدوري إلى نقطتين، قبل لقائه المرتقب أمام غريمه وجاره ريال مدريد، الأحد.

وساهم ميسي في تقدم برشلونة بعد مرور نصف ساعة من البداية، عندما اخترق دفاع أوساسونا بتمريرة بينية عرضية استقبلها جوردي ألبا قبل أن يطلق تسديدة هائلة في سقف المرمى.

وبعدها هيأ الكرة إلى إيلاش موريبا البالغ عمره 18 عاما، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، ليحرز أول أهدافه مع النادي في ثالث مبارياته بالدوري.

وظل برشلونة في المركز الثاني برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي خاض 24 مباراة ويستضيف ريال مدريد ثالث الترتيب (53 نقطة من 25 مباراة)، الأحد.

وفي المقابل ظل رصيد أوساسونا 28 نقطة في المركز 13.

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