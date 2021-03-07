الداهوم ينتقد بلاع (الداخلية) ضد المشاركين بالمؤتمر الصحفي في ديوانه أمس

07 مارس 2021 | | انتقد النائب د. بدر الداهوم قيام وزير الداخلية بتقديم بلاغا ضد النواب المشاركين في الوقفة التضامنية في ديوانه يوم أمس.

وقال الداهوم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة” بعدما جاءنا خبر البلاغ الذي تقدمت به وزارة الداخلية إثر الوقفة التضامنية والمؤتمر الصحافي الذي حدث في ديوانه والذي جاء عقب التحدث مع وزير الداخلية وطلبه بتحويل الوقفة إلى مؤتمر صحافي”.

وأضاف أن وزير الداخلية أكد أنه مرسل من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتقدم الوزير بالشكر على تجاوب النواب، ثم ذهب إلى الشيخ فلاح بن جامع واستجاب له وشكره على هذه الاستجابة”.

واستغرب من أن الوزير بعد كل ذلك يقدم بلاغا ضد النواب الذين تعاونوا معه وحولوا الوقفة التضامنية إلى مؤتمر صحافي، مبيناً” أن وزير الداخلية قال إنه كان لديه علم بأن العديد الذي كان متوقعا أن يحضر الوقفة التضامنية 18 ألف شخص وبعد تحويله الوقفة إلى مؤتمر صحافي قال وصل إلى 300 شخص”.

وقال الداهوم مخاطباً رئيس الوزراء” إذا أردت أن ترسل أناسا للتفاوض فلترسل أناساً معهم صلاحيات التفاوض.

وأضاف أنه سيتقدم غدا وزميله النائب محمد براك المطير باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القوانين.

وذكر أنه منذ جلسة الافتتاح لم يتم تقديم أي بلاغ ضد الذين آذوا الشعب الكويتي بتصرفاتهم المهينة والمشينة لنواب الأمة والأمة كلها، متسائلاً: ماذا فعلت لهم يا رئيس الوزراء؟.

وقال الداهوم” نعرف أن نصف الحضور في المؤتمر الصحافي كانوا من رجال الداخلية والمباحث وربعك يا وزير الداخلية وتعرفهم، و يارئيس الوزراء انت لا تعرف أن تختار رجالك، ولذلك سنتقدم باستجوابنا غداً لك يا رئيس الوزراء من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القانون”.(ع.إ)