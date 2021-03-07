المطير: سأتقدم والداهوم غداً باستجواب إلى رئيس الوزراء من محور واحد

07 مارس 2021 | | أعلن النائب محمد المطير عن عزمه التقدم والنائب د. بدر الداهوم غداً باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح من محور واحد وهو الانتقائية في تطبيق القوانين.

وقال المطير في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه وصل إليه خبر بأن وزارة الداخلية رفعت دعوى على المشاركين في المؤتمر الصحافي في ديوان النائب د. بدر الداهوم.

وأضاف المطير إنه بسبب هذه الدعوى التي رفعت سأتقدم وزميلي النائب الفاضل بدر الداهوم بهذا الاستجواب.

وأعرب المطير عن أسفه في عدم وجود نهج جديد لهذه الحكومة إلا أنها تسير على نفس النهج القديم في ملاحقة السياسيين، مبينا أن القوانين في الكويت يتم تطبيقها بانتقائية، والسلطة تستخدم هذه القوانين في الملاحقات السياسية.

وأضاف” ما يحدث للمهجرين هو بسبب هذه الانتقائية، وآخرها ما حدث في ديوان النائب الداهوم، فهل يعقل أن يحدث ذلك في بلد مثل الكويت، لا يمكن السكوت عن ذلك”.

وذكر المطير أن وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم طلب تغيير الوقفة التضامنية وقد تم تحويله إلى مؤتمر صحافي، مشيراً إلى أن الوزير قد أوضح أنه مرسل من قبل سمو رئيس الوزراء.. فهل هذه آخرتها يا رئيس الوزراء؟”.

وتساءل المطير هل يكون جزاء تجاوب النواب معك بأن ترفع دعاوى على النواب وعلى الشعب الكويتي! مؤكداً أنه سيقدم استجواب غدا صباحا سيقدم استجواب إلى رئيس الوزراء.(ع.إ)