عودة لابورتا.. “رئيس السداسية” يحسم انتخابات برشلونة

حسم خوان لابورتا انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، حيث سيعود إلى هذا المنصب للمرة الثانية بعد تقدمه بفارق لا يمكن تعويضه في الانتخابات التي جرت الأحد.

وقال برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6 بالمئة من الأصوات، بعد إحصاء 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7 بالمئة، بينما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2 بالمئة من الأصوات.

وكان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، وفي عهده حصل الفريق عام 2009 على 6 بطولات محققا سداسية تاريخية.

وقال برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6 بالمئة من الأصوات، بعد إحصاء 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7 بالمئة، بينما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2 بالمئة من الأصوات.

وكان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، وفي عهده حصل الفريق عام 2009 على 6 بطولات محققا سداسية تاريخية.