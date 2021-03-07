رياضة

عودة لابورتا.. “رئيس السداسية” يحسم انتخابات برشلونة

منذ 59 دقيقة
2 أقل من دقيقة

حسم خوان لابورتا انتخابات رئاسة نادي برشلونة الإسباني، حيث سيعود إلى هذا المنصب للمرة الثانية بعد تقدمه بفارق لا يمكن تعويضه في الانتخابات التي جرت الأحد.

وقال برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6 بالمئة من الأصوات، بعد إحصاء 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7 بالمئة، بينما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2 بالمئة من الأصوات.

وكان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، وفي عهده حصل الفريق عام 2009 على 6 بطولات محققا سداسية تاريخية.

وقال برشلونة إن لابورتا حصل على 57.6 بالمئة من الأصوات، بعد إحصاء 96 بالمئة من أصوات الناخبين.

وجاء فيكتور فونت في المركز الثاني، وحصل على 31.7 بالمئة، بينما احتل توني فريتشا المركز الثالث ونال 9.2 بالمئة من الأصوات.

وكان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة بين عامي 2003 و2010، وفي عهده حصل الفريق عام 2009 على 6 بطولات محققا سداسية تاريخية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

10 أهداف في 3 لقاءات.. مارادونا يلهم “فرقه الحزينة”

نوفمبر 30, 2020

اكتمل عقد المتأهلين لـ”يورو 2021″.. هذا هو شكل المجموعات

نوفمبر 13, 2020

تعادل مخيب لليفربول أمام نيوكاسل المتعثر

ديسمبر 30, 2020

اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة.. وتكهنات تلاحقه

نوفمبر 26, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى