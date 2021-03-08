أحمد مطيع يعلن عزمه استجواب وزير الصحة بشأن معالجة جائحة كورونا

08 مارس 2021 | | أعلن النائب د. أحمد مطيع العازمي عن عزمه استجواب وزير الصحة د. باسل الصباح بشأن ملفات ذات الصلة بجائحة كورونا.

وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “الاستجواب يتضمن ملفات كثيرة ومتعددة منها ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي، فضلا عن إضرار معالجة جائحة كورونا بجميع المواطنين سواء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو غيرهم”.

واعتبر أن “توصيات وزير الصحة أضرت بالدولة وأعادت الحظر الجزئي ما نتج عنه أضرار كثيرة”، مضيفا أن “عودة الحظر الجزئي تؤكد عدم وجود دراسة للقرارات ولا استفادة من التجربة الأولى، وعليه أعلن عن استجوابي وزير الصحة منفرداً “.(أ.غ)