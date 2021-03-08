مجلس الأمة

أحمد مطيع يعلن عزمه استجواب وزير الصحة بشأن معالجة جائحة كورونا

منذ ساعتين
3 أقل من دقيقة

08 مارس 2021 | | أعلن النائب د. أحمد مطيع العازمي عن عزمه استجواب وزير الصحة د. باسل الصباح بشأن ملفات ذات الصلة بجائحة كورونا.

 

وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن “الاستجواب يتضمن ملفات كثيرة ومتعددة منها ما يتعلق بالفساد الإداري والمالي، فضلا عن إضرار معالجة جائحة كورونا بجميع المواطنين سواء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو غيرهم”.

 

واعتبر أن “توصيات وزير الصحة أضرت بالدولة وأعادت الحظر الجزئي ما نتج عنه أضرار كثيرة”، مضيفا أن “عودة الحظر الجزئي تؤكد عدم وجود دراسة للقرارات ولا استفادة من التجربة الأولى، وعليه أعلن عن استجوابي وزير الصحة منفرداً “.(أ.غ)

الوسوم

مقالات ذات صلة

الصقعبي يطالب بتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري ووضع حد للجرائم ضد المرأة

ديسمبر 24, 2020

الشاهين: عواقب وسلبيات كبيرة لعدم استقرار القرار الحكومي في التعامل مع (كورونا)

منذ أسبوعين

الصالح: تصوير ورق الاقتراع في الانتخابات السرية ممارسة غير دستورية

ديسمبر 17, 2020

(الظواهر السلبية): إشراك أهل الاختصاص في مناقشة الموضوعات محل الدراسة

منذ أسبوعين
زر الذهاب إلى الأعلى