رياضة

“أيقونة” ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح

منذ ساعة واحدة
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لم يبد روبي فاولر، أيقونة ليفربول السابق، أي اعتراض في حال أراد النجم المصري محمد صلاح الرحيل عن “الريدز”.

ويمر ليفربول من فترة عصيبة، بعدما تجرع يوم أمس الأحد الهزيمة السادسة له على التوالي في ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب البريميرليغ برصيد 43 نقطة، ويبتعد عن المراكز المؤهلة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدث فاولر، في مقال رأي نشره على صحيفة “ميرور” البريطانية، عن احتمال رحيل صلاح، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، بشأن قرب مغادرته النادي في “الميركاتو الصيفي”.

وكتب فاولر: “لست ضد صلاح، أحبه، لكنني أؤمن أن انتقالات اللاعبين تتعلق برغبتهم، لذا الكرة في ملعبه وليس ملعب ليفربول”.

وتابع: “النادي باع فيليبي كوتينيو لبرشلونة، واستغل المال للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر.. أنا مشجع لصلاح، من منا ليس كذلك، ولكن تذكروا أن ليفربول لم يفتقد كوتينيو بعد رحيله”.

وأضاف فاولر: “إذا كان محمد صلاح غير سعيد لعدم تلقيه عرضا جديدا من ليفربول، إذن يجب بيعه، وبذلك يحصل ليفربول على أعلى قيمة لاستغلال المال لدعم الفريق”.

وما يزال صلاح، الذي سيبلغ من العمر 29 عاما هذا الصيف، مرتبطا مع ليفربول بعقد سينتهي بعد عامين. 

ويمر ليفربول من فترة عصيبة، بعدما تجرع يوم أمس الأحد الهزيمة السادسة له على التوالي في ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليتراجع إلى المركز الثامن في ترتيب البريميرليغ برصيد 43 نقطة، ويبتعد عن المراكز المؤهلة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدث فاولر، في مقال رأي نشره على صحيفة “ميرور” البريطانية، عن احتمال رحيل صلاح، بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة، بشأن قرب مغادرته النادي في “الميركاتو الصيفي”.

وكتب فاولر: “لست ضد صلاح، أحبه، لكنني أؤمن أن انتقالات اللاعبين تتعلق برغبتهم، لذا الكرة في ملعبه وليس ملعب ليفربول”.

وتابع: “النادي باع فيليبي كوتينيو لبرشلونة، واستغل المال للتعاقد مع المدافع الهولندي فيرغيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر.. أنا مشجع لصلاح، من منا ليس كذلك، ولكن تذكروا أن ليفربول لم يفتقد كوتينيو بعد رحيله”.

وأضاف فاولر: “إذا كان محمد صلاح غير سعيد لعدم تلقيه عرضا جديدا من ليفربول، إذن يجب بيعه، وبذلك يحصل ليفربول على أعلى قيمة لاستغلال المال لدعم الفريق”.

وما يزال صلاح، الذي سيبلغ من العمر 29 عاما هذا الصيف، مرتبطا مع ليفربول بعقد سينتهي بعد عامين. 

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