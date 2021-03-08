العازمي يؤكد تأييده استجواب المطير والداهوم لسمو رئيس مجلس الوزراء

08 مارس 2021 | | أكد النائب حمدان العازمي تأييده الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والمقدم من النائبين محمد المطير ود. بدر الداهوم، مطالبا بسحب طلب إحالة المشاركين في ندوة الداهوم إلى النيابة العامة.

وقال العازمي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سيطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نفسه تضامنا مع الشباب المحالين للنيابة العامة من الموجودين في الندوة التي أقامها النائب بدر الداهوم.

واعتبر أن “تطبيق القانون تم في هذا الخصوص بشكل انتقائي وأنه تم نقض الوعود التي قدمها وزير الداخلية للنواب”، مؤكدا أن “إحالة 15 نائبا وعدد من المشاركين في الندوة يعد استفزازا وتصعيدا من جانب الحكومة”.

واستغرب العازمي وضع فهد بن جامع على رأس قائمة المحالين للنيابة العامة مضيفا “كلنا فهد بن جامع ولن نسمح بالمساس به لا أبناء العمومة ولا أبناء الشعب الكويتي يقبلون بذلك “.

وشدد على أن النواب لا يخيفهم التهديد والوعيد، معتبرا أن الحكومة لجأت إلى اختلاق الخلافات والتصعيد غير المبرر بسبب فشلها في إدارة البلد.

وطالب العازمي سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بسحب طلب إحالة المشاركين في ندوة التضامن مع النائب الداهوم الى النيابة العامة، مبينا أن النواب الحضور التزموا بالاشتراطات الصحية وبموافقة ضمنية من وزير الداخلية في حين أن هناك تجمعات اخرى لم يطبق عليها القانون.

وقال “اقول لوزير الداخلية لا يفترض أن يصدر منك هذا القرار وإذا كنت لست على قدر المسؤولية فابتعد عنها وحافظ على التركة والتاريخ بالنسبة لك ولوالدك وجدك مع الشعب الكويتي ولكم محبة ومعزة ولكل الأسرة”.

وشدد على أنه ليس من صالح الحكومة استفزاز الشعب بقضايا فيها كيدية، مؤكدا أن “الظلم إذا وقع على الشيخ فهد بن جامع أو أي كويتي فلن نقبله أو نسكت عنه”.

وقال”عليهم سحب الإحالة إلى النيابة إذا كانوا يريدون أن تهدأ الأوضاع أما إذا كانوا يريدون التصعيد فالكل لن يتراجع عن قراره”.(إع)(أ.غ)