لماذا يجب أن نطهو الطعام بالملعقة الخشبية؟

الملاعق الخشبية ذات شكل فني يضفي على مطبخك طابعا ريفيا، ويعيدك إلى الماضي عندما كان الأجداد يطهون بالأخشاب لا بالمعادن، كما هو الحال اليوم.

وعلاوة على طابعها الفني، ثمة مزايا عديدة في الملاعق توجب استخدامها عوضا عن بدائها المعدنية خاصة لجهة جودة الطعام ، بحسب موقع “تين بيست” المرتبط بصحيفة “يو أس إيه توداي”.

واستعرض الموقع عددا من مزايا الملاعق الخشبية:

التعامل مع الحرارة: بخلاف الملاعق المعدنية، فإن الملاعق الخشبية مقاومة للحرارة، لذلك لا داعي للقلق من حرارة عالية ومباغتة في حال لمس هذه الملاعق.

يمكن استعمالها مع الأطعمة الحمضية: الملاعق الخشبية غير تفاعلية، مما يعني أنها لن تتفاعل عند ملامستها للأطعمة الحمضية، وبالتالي لن تترك أثرا عليها.

لا تحتوي مواد كيميائية ضارة: بمرور الزمن يمكن أن تتسرب إلى الطعام مواد ضارة من الأواني المعدنية، وهذا أمر غير موجود في الملاعق الخشبية.

لا تنمو الجراثيم والبكتيريا عليها بسرعة: إن واحدة من أكبر الخرافات التي تدور حول الملاعق الخشبية هي أنها أرض خصبة للبكتيريا. في الواقع، هذا ليس صحيحا.

وتظهر الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الخشب مسامي ويحتفظ بالمياه، فإن البكتيريا لا تنمو على الأسطح الخشبية وتموت في النهاية بمرور الوقت.

ضرورية للتعليب: لكونها مقاومة للحرارة وغير تفاعلية، فإن الملاعق الخشبية هي الأداة المثالية لتعليب الفواكه والخضراوات.

تستمر وقتا أطول: إنها مصممة بطريقة تجعلها تستمر في الخدمة إلى فترة أطول من الملاعق المعدنية.

متعددة الاستخدامات: يمكن استخدامها فيما يتعدى الطبخ، مثل تعليب الخضراوات والفواكه، وخلط المكونات الرطبة والجافة، وإعداد الحلوى.

لا تخدش أواني الطعام الأخرى: تؤذي الملاعق المعدنية الطبقة العازلة في الأواني، وهو أمر لا تفعله في الملاعق الخشبية.

صديقة للبيئة: مصنوعة من الخشب الطبيعي، مما يعني أنه لن يكون هناك تداعيات سلبية على البيئة، كما في حالة الأواني البلاستيكية والمعدنية.

مصممة للسهولة والراحة: يساعد المقبض القوي والسميك للملاعق الخشبية طهاة المنزل في الحفاظ على قبضة صلبة، وتصميمها يناسب الراحة.

وعلاوة على طابعها الفني، ثمة مزايا عديدة في الملاعق توجب استخدامها عوضا عن بدائها المعدنية خاصة لجهة جودة الطعام ، بحسب موقع “تين بيست” المرتبط بصحيفة “يو أس إيه توداي”.

واستعرض الموقع عددا من مزايا الملاعق الخشبية:

التعامل مع الحرارة: بخلاف الملاعق المعدنية، فإن الملاعق الخشبية مقاومة للحرارة، لذلك لا داعي للقلق من حرارة عالية ومباغتة في حال لمس هذه الملاعق.

يمكن استعمالها مع الأطعمة الحمضية: الملاعق الخشبية غير تفاعلية، مما يعني أنها لن تتفاعل عند ملامستها للأطعمة الحمضية، وبالتالي لن تترك أثرا عليها.

لا تحتوي مواد كيميائية ضارة: بمرور الزمن يمكن أن تتسرب إلى الطعام مواد ضارة من الأواني المعدنية، وهذا أمر غير موجود في الملاعق الخشبية.

لا تنمو الجراثيم والبكتيريا عليها بسرعة: إن واحدة من أكبر الخرافات التي تدور حول الملاعق الخشبية هي أنها أرض خصبة للبكتيريا. في الواقع، هذا ليس صحيحا.

وتظهر الدراسات إلى أنه على الرغم من أن الخشب مسامي ويحتفظ بالمياه، فإن البكتيريا لا تنمو على الأسطح الخشبية وتموت في النهاية بمرور الوقت.

ضرورية للتعليب: لكونها مقاومة للحرارة وغير تفاعلية، فإن الملاعق الخشبية هي الأداة المثالية لتعليب الفواكه والخضراوات.

تستمر وقتا أطول: إنها مصممة بطريقة تجعلها تستمر في الخدمة إلى فترة أطول من الملاعق المعدنية.

متعددة الاستخدامات: يمكن استخدامها فيما يتعدى الطبخ، مثل تعليب الخضراوات والفواكه، وخلط المكونات الرطبة والجافة، وإعداد الحلوى.

لا تخدش أواني الطعام الأخرى: تؤذي الملاعق المعدنية الطبقة العازلة في الأواني، وهو أمر لا تفعله في الملاعق الخشبية.

صديقة للبيئة: مصنوعة من الخشب الطبيعي، مما يعني أنه لن يكون هناك تداعيات سلبية على البيئة، كما في حالة الأواني البلاستيكية والمعدنية.

مصممة للسهولة والراحة: يساعد المقبض القوي والسميك للملاعق الخشبية طهاة المنزل في الحفاظ على قبضة صلبة، وتصميمها يناسب الراحة.