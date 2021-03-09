اقتصاد

مصر تعلن رقما مهما بشأن “الميزان التجاري”

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قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء، إن عجز الميزان التجاري هبط نحو 14 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر 2020 إلى 3.28 مليار دولار.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.76 مليار دولار في ديسمبر، في حين تراجعت الواردات 8.1 بالمئة إلى 6.04 مليار دولار.

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن قبل أسابيع أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 0.1 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.76 مليار دولار في ديسمبر، في حين تراجعت الواردات 8.1 بالمئة إلى 6.04 مليار دولار.

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن قبل أسابيع أن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2019.

ووفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن معدل البطالة في مصر بلغ 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020.

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