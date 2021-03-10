سان جيرمان يتجاوز شبح برشلونة ويبلغ دور الثمانية

تجاوز باريس سان جيرمان خروجه المذل في 2017 وتعادل 1-1 مع ضيفه برشلونة ليكمل تفوقه 5-2 في النتيجة الإجمالية ويتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل أربعة أعوام قلب برشلونة خسارته 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر إلى انتصار كبير 6-1، وافتقر باريس سان جيرمان للإبداع لكن فوزه 4-1 في الذهاب في إسبانيا كان كافيا.

وافتتح كيليان مبابي، الذي أحرز ثلاثية باستاد كامب نو، التسجيل من ركلة جزاء عكس مجريات اللعب قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل بتسديدة مذهلة من مدى بعيد لكنه أهدر ركلة جزاء أنقذها كيلور نافاس في نهاية الشوط الأول.

وتراجع بطل فرنسا للدفاع بعد الاستراحة وضغط برشلونة لكنه ودع المسابقة قبل بلوغ الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.

وقبل أربعة أعوام قلب برشلونة خسارته 4-صفر في ذهاب دور الستة عشر إلى انتصار كبير 6-1، وافتقر باريس سان جيرمان للإبداع لكن فوزه 4-1 في الذهاب في إسبانيا كان كافيا.

وافتتح كيليان مبابي، الذي أحرز ثلاثية باستاد كامب نو، التسجيل من ركلة جزاء عكس مجريات اللعب قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل بتسديدة مذهلة من مدى بعيد لكنه أهدر ركلة جزاء أنقذها كيلور نافاس في نهاية الشوط الأول.

وتراجع بطل فرنسا للدفاع بعد الاستراحة وضغط برشلونة لكنه ودع المسابقة قبل بلوغ الدور قبل النهائي للعام الثاني على التوالي.