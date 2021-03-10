مانشستر يونايتد يدرس خيارات الاستغناء عن دي خيا

أشارت تقارير رياضية إلى أن المسؤولين في مانشستر يونايتد، قرروا دراسة العروض المقدّمة لضم حارس مرمى “الشياطين الحمر”، ديفيد دي خيا.

وسيضع مانشستر يونايتد حارس المرمى الإسباني في قائمة الانتقالات، حيث يدرس النادي خيارات الاستغناء عن دي خيا، حسبما ذكر موقع 90 Min في تقرير.

وقال التقرير إن من بين البدائل المتوفرة لمانشستر يونايتد، الإنجليزي الدولي دين هندرسون، حيث أن المدير الفني للنادي أولي غونار سوليسكاير، مستعد لجعل هندرسون حارس الفريق الأول، وذلك لتفويت الفرصة على عدد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في التعاقد معه.

ويبدي توتنهام الإنجليزي رغبة قوية في الحصول على خدمات هندرسون، والذي سبق وأن قضى فترتين ناجحتين على سبيل الإعارة في شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ويدافع دي خيا الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا ضخما يصل إلى ما قيمته 375 ألف جنيه إسترليني، عن عرين مانشستر يونايتد منذ قرابة عشر سنوات، وشارك في 434 مباراة رفقة “الشياطين الحمر” حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وسيضع مانشستر يونايتد حارس المرمى الإسباني في قائمة الانتقالات، حيث يدرس النادي خيارات الاستغناء عن دي خيا، حسبما ذكر موقع 90 Min في تقرير.

وقال التقرير إن من بين البدائل المتوفرة لمانشستر يونايتد، الإنجليزي الدولي دين هندرسون، حيث أن المدير الفني للنادي أولي غونار سوليسكاير، مستعد لجعل هندرسون حارس الفريق الأول، وذلك لتفويت الفرصة على عدد من الأندية الإنجليزية التي ترغب في التعاقد معه.

ويبدي توتنهام الإنجليزي رغبة قوية في الحصول على خدمات هندرسون، والذي سبق وأن قضى فترتين ناجحتين على سبيل الإعارة في شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

ويدافع دي خيا الذي يتقاضى راتبا أسبوعيا ضخما يصل إلى ما قيمته 375 ألف جنيه إسترليني، عن عرين مانشستر يونايتد منذ قرابة عشر سنوات، وشارك في 434 مباراة رفقة “الشياطين الحمر” حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.