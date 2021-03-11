“الحمامة الملونة العجيبة”.. حقيقة أم إبداع محترف “فوتوشوب”؟

أثارت صورة حمامة تم نشرها على موقع “تويتر” جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذين انقسموا بين مشكك وآخرين أكدوا وجود هذا النوع من الطيور.

وتبدو الحمامة شبيهة بطائر الببغاء، حيث أن ريشها يحمل ألوانا عديدة كالوردي والبرتقالي والأزرق، مع تدرجات مميزة لألوان أخرى.

وشكك كثيرون ممن علقوا على الصور بكونها حقيقية، طالبين بتقديم معلومات موثوقة إن وجدت بشأن أصل الطائر، أو مكان تواجده.

وقال آخرون إن محترفا ببرنامج “الفوتوشوب” قد نجح في وضع حيوان جديد تحت الأضواء، إذ تنتشر صور لحيوانات غريبة غير حقيقية على مواقع التوصل بين الحين والآخر.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فقد علّق أحد المستخدمين على صورة الحمامة مشيرا إلى أن الاسم العلمي للطائر هو Treron vernans، وبأنه يعيش في جنوب شرق آسيا، ويأتي بألوان زاهية.

مستخدم آخر قال إنه يؤلف كتابا عن الحمام، كشف أن الطائر من عائلة Columbidae، ويعيش في دول مثل تايلاند وفيتنام والفلبين وماليزيا وسنغافورة وكمبوديا وميانمار وإندونيسيا.

وأشار إلى أن الطائر هو ذكر، لأن أنثى هذا النوع من الطيور يأتي بألوان مختلفة عن تلك الظاهرة في الصورة المتداولة على “تويتر”.

وتبدو الحمامة شبيهة بطائر الببغاء، حيث أن ريشها يحمل ألوانا عديدة كالوردي والبرتقالي والأزرق، مع تدرجات مميزة لألوان أخرى.

وشكك كثيرون ممن علقوا على الصور بكونها حقيقية، طالبين بتقديم معلومات موثوقة إن وجدت بشأن أصل الطائر، أو مكان تواجده.

وقال آخرون إن محترفا ببرنامج “الفوتوشوب” قد نجح في وضع حيوان جديد تحت الأضواء، إذ تنتشر صور لحيوانات غريبة غير حقيقية على مواقع التوصل بين الحين والآخر.

وحسبما ذكرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فقد علّق أحد المستخدمين على صورة الحمامة مشيرا إلى أن الاسم العلمي للطائر هو Treron vernans، وبأنه يعيش في جنوب شرق آسيا، ويأتي بألوان زاهية.

مستخدم آخر قال إنه يؤلف كتابا عن الحمام، كشف أن الطائر من عائلة Columbidae، ويعيش في دول مثل تايلاند وفيتنام والفلبين وماليزيا وسنغافورة وكمبوديا وميانمار وإندونيسيا.

وأشار إلى أن الطائر هو ذكر، لأن أنثى هذا النوع من الطيور يأتي بألوان مختلفة عن تلك الظاهرة في الصورة المتداولة على “تويتر”.