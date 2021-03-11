الزمالك يقيل باتشيكو.. و”مدربه القديم” في الطريق

أعلن الزمالك المصري بشكل مفاجئ إقالة مديره الفني جايمي باتشيكو، الخميس، بعد نحو 6 أشهر من التعاقد معه، وسط أنباء عن عودة مدربه السابق باتريس كارتيرون.

وأصدر الزمالك بيانا توجه فيه بالشكر إلى مدربه البرتغالي، في أعقاب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك في أواخر سبتمبر الماضي، وخاض مع الفريق 26 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 16 فوزا و6 تعادلات ومُنِي بـ4 هزائم.

ووفقا لتقارير إعلامية مصرية، كان باتشيكو يستعد لخوض مران الزمالك الجمعة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن جهة أخرى، أعلن نادي التعاون السعودي فسخ عقد كارتيرون بالتراضي، معززا أنباء اقتراب المدرب الفرنسي من العودة لتدريب الزمالك.

وقال التعاون في بيان: “بناء على الاتفاق الذي تم مع المدير الفني الفرنسي، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم إدارة النادي الشكر والتقدير للمدرب الفرنسي على ما قدمه طوال فترة قيادته للفريق الأول”.

وتمنى النادي السعودي التوفيق والنجاح لكارتيرون في مسيرته المقبلة، موضحا أن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب.

وترك كارتيرون الزمالك في سبتمبر الماضي لتدريب التعاون، واستطاع أن يضع النادي السعودي في المركز الرابع في الدوري عقب الفوز على أبها 1-صفر، الأربعاء، بالإضافة إلى تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك الموسم الماضي خلفا للصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، وقاده للفوز بكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي، وكأس السوبر المصرية لموسم 2018-2019 على حساب الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته الفريق للتأهل الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسر مباراتها النهائية مام غريمه التقليدي الأهلي.

وأصدر الزمالك بيانا توجه فيه بالشكر إلى مدربه البرتغالي، في أعقاب الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.

وتولى باتشيكو تدريب الزمالك في أواخر سبتمبر الماضي، وخاض مع الفريق 26 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها 16 فوزا و6 تعادلات ومُنِي بـ4 هزائم.

ووفقا لتقارير إعلامية مصرية، كان باتشيكو يستعد لخوض مران الزمالك الجمعة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن جهة أخرى، أعلن نادي التعاون السعودي فسخ عقد كارتيرون بالتراضي، معززا أنباء اقتراب المدرب الفرنسي من العودة لتدريب الزمالك.

وقال التعاون في بيان: “بناء على الاتفاق الذي تم مع المدير الفني الفرنسي، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم إدارة النادي الشكر والتقدير للمدرب الفرنسي على ما قدمه طوال فترة قيادته للفريق الأول”.

وتمنى النادي السعودي التوفيق والنجاح لكارتيرون في مسيرته المقبلة، موضحا أن التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب.

وترك كارتيرون الزمالك في سبتمبر الماضي لتدريب التعاون، واستطاع أن يضع النادي السعودي في المركز الرابع في الدوري عقب الفوز على أبها 1-صفر، الأربعاء، بالإضافة إلى تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك.

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك الموسم الماضي خلفا للصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، وقاده للفوز بكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي، وكأس السوبر المصرية لموسم 2018-2019 على حساب الأهلي بطل الدوري بركلات الترجيح، إضافة الى قيادته الفريق للتأهل الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي خسر مباراتها النهائية مام غريمه التقليدي الأهلي.