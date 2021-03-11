تقارير إيطالية: “جلسة رحيل” بين رونالدو ويوفنتوس

نقل موقع صحيفة “آس” عن تقارير صحفية إيطالية، أن الأيام المقبلة ستشهد جلسة بين إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي ونجم الفريق كريستيانو رونالدو، لبحث مستقبله مع الفريق.

وتراجع مردود رونالدو مؤخرا وفشل في مهمته الأساسية، إذ لم يتحقق الهدف الذي تم التعاقد بسببه مع اللاعب البرتغالي قبل 3 مواسم من ريال مدريد الإسباني، وهو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت “آس” عن صحيفة “توتو سبورت”، أن رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنيللي، سيعقد جلسة مع رونالدو، لبحث رحيله عن النادي قبل انتهاء عقده الحالي المستمر حتى يونيو 2022.

بينما كتبت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” أن رونالدو، 36 عاما، قد لا يكون سعيدا مع “السيدة العجوز” حاليا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل ان يحصل على نفس راتبه في ناد آخر، لذا فإن الحل قد يكون أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

والأربعاء كشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أكثر عن مستقبل رونالدو مع الفريق.

وتحدث باراتيتشي، خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” نقلتها صحيفة “آس” قائلاً: “ما زال هناك وقت في عقد رونالدو، ولدينا وقت للحديث معه”.

لكن المدير الرياضي أضاف جملة تحمل دلالات مزعجة للنجم البرتغالي وعشاقه حين أضاف عبارة مختصرة: “ليس في أولويتنا الآن تجديد عقده”.

وتعرض النجم البرتغالي لانتقادات لاذعة، بعدما أقصي يوفنتوس عن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز 3-2 على بورتو البرتغالي في مباراة الإياب، الثلاثاء.

وأقصي فريق “السيدة العجوز” وفق مبدأ الأهداف خارج الأرض، وهو ما أثار غضبا واسعا وسط أنصار يوفنتوس، فاعتبروا رونالدو مقصرا.

ولعب “الدون” بشكل أساسي في المباراة، وساهم في تسجيل فريق يوفنتوس لهدف التعادل الأول، لكن هذه التمريرة كانت المساهمة الوحيدة لرونالدو، خلال المباراة، بينما كان الجمهور مراهنا على أن يقوم ” بدور حاسم”.

وتراجع مردود رونالدو مؤخرا وفشل في مهمته الأساسية، إذ لم يتحقق الهدف الذي تم التعاقد بسببه مع اللاعب البرتغالي قبل 3 مواسم من ريال مدريد الإسباني، وهو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت “آس” عن صحيفة “توتو سبورت”، أن رئيس نادي يوفنتوس، أندريا أنيللي، سيعقد جلسة مع رونالدو، لبحث رحيله عن النادي قبل انتهاء عقده الحالي المستمر حتى يونيو 2022.

بينما كتبت صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” أن رونالدو، 36 عاما، قد لا يكون سعيدا مع “السيدة العجوز” حاليا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل ان يحصل على نفس راتبه في ناد آخر، لذا فإن الحل قد يكون أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

والأربعاء كشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، أكثر عن مستقبل رونالدو مع الفريق.

وتحدث باراتيتشي، خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” نقلتها صحيفة “آس” قائلاً: “ما زال هناك وقت في عقد رونالدو، ولدينا وقت للحديث معه”.

لكن المدير الرياضي أضاف جملة تحمل دلالات مزعجة للنجم البرتغالي وعشاقه حين أضاف عبارة مختصرة: “ليس في أولويتنا الآن تجديد عقده”.

وتعرض النجم البرتغالي لانتقادات لاذعة، بعدما أقصي يوفنتوس عن دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز 3-2 على بورتو البرتغالي في مباراة الإياب، الثلاثاء.

وأقصي فريق “السيدة العجوز” وفق مبدأ الأهداف خارج الأرض، وهو ما أثار غضبا واسعا وسط أنصار يوفنتوس، فاعتبروا رونالدو مقصرا.

ولعب “الدون” بشكل أساسي في المباراة، وساهم في تسجيل فريق يوفنتوس لهدف التعادل الأول، لكن هذه التمريرة كانت المساهمة الوحيدة لرونالدو، خلال المباراة، بينما كان الجمهور مراهنا على أن يقوم ” بدور حاسم”.