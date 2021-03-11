كلوب يقلل من الحديث عن آمال ليفربول في لقب الشامبيونزليغ

رغم تأهل فريقه ليفربول الإنجليزي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، قلل المدرب الألماني يورغن كلوب من آمال فريقه في البطولة بعد التعثر المحلي.

وقال يورغن كلوب قال إن كل الأندية المتبقية في الشامبيونزليغ تملك حظوظا متساوية لحصد اللقب.

وقال كلوب “السبب الوحيد للمشاركة في هذه البطولة هي الرغبة في الفوز بها. لست ساذجا، نعلم أنه حتى الآن لا يبدو أننا في موقف للفوز بدوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أننا نريد لا التقدم فيها ثم سنرى مدى إمكانية حصد اللقب”، وفقا لرويترز.

وتابع قائلا “علينا انتظار القرعة، ستكون صعبة جدا بغض النظر عن هوية المنافس، لكننا لن نستبق التفكير، ليس علينا فعل ذلك”.

وصعد ليفربول، الفريق الفائز باللقب في 2019، إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم بعد تغلبه 2-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ أمس الأربعاء ليتفوق 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

ويبدو الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأفضل للتأهل للبطولة في الموسم المقبل في ظل احتلال ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهته، قال محمد صلاح، الذي افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني، إنه من المهم التركيز على كل مباراة على حدة.

وأضاف “الفريق ربما ليس في أفضل حالاته لكننا نريد الفوز بدوري الأبطال وبكل مباراة في الدوري الممتاز”.

وتابع: “ليس علينا النظر للصورة الكبيرة لأن في بعض الأحيان عندما تفعل ذلك تزيد الضغط على نفسك على أرض الملعب. علينا عدم الضغط على أنفسنا داخل الملعب واللعب فقط”.

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليغ” يوم الاثنين.

وقال يورغن كلوب قال إن كل الأندية المتبقية في الشامبيونزليغ تملك حظوظا متساوية لحصد اللقب.

وقال كلوب “السبب الوحيد للمشاركة في هذه البطولة هي الرغبة في الفوز بها. لست ساذجا، نعلم أنه حتى الآن لا يبدو أننا في موقف للفوز بدوري الأبطال، لكن هذا لا يعني أننا نريد لا التقدم فيها ثم سنرى مدى إمكانية حصد اللقب”، وفقا لرويترز.

وتابع قائلا “علينا انتظار القرعة، ستكون صعبة جدا بغض النظر عن هوية المنافس، لكننا لن نستبق التفكير، ليس علينا فعل ذلك”.

وصعد ليفربول، الفريق الفائز باللقب في 2019، إلى دور الثمانية للمرة الثالثة في آخر 4 مواسم بعد تغلبه 2-صفر على رازن بال شبورت لايبزيغ أمس الأربعاء ليتفوق 4-صفر في النتيجة الإجمالية.

ويبدو الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هو الفرصة الأفضل للتأهل للبطولة في الموسم المقبل في ظل احتلال ليفربول المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

من جهته، قال محمد صلاح، الذي افتتح التسجيل بتسديدة منخفضة قبل أن يضيف ساديو ماني الهدف الثاني، إنه من المهم التركيز على كل مباراة على حدة.

وأضاف “الفريق ربما ليس في أفضل حالاته لكننا نريد الفوز بدوري الأبطال وبكل مباراة في الدوري الممتاز”.

وتابع: “ليس علينا النظر للصورة الكبيرة لأن في بعض الأحيان عندما تفعل ذلك تزيد الضغط على نفسك على أرض الملعب. علينا عدم الضغط على أنفسنا داخل الملعب واللعب فقط”.

ويحل ليفربول ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليغ” يوم الاثنين.