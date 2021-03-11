كوشنر يعتزم نشر كتاب عن رئاسة ترامب واتفاقات أبراهام

كشف مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وأحد مستشاريه، جاريد كوشنر، يعتزم إصدار كتاب عن خبراته في البيت الأبيض، بما في ذلك دوره في التفاوض على اتفاقات بين إسرائيل ودول عربية.

وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساسا على الشرق الأوسط والاتفاقات الإسرائيلية التي ساعد في التفاوض عليها مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب والمعروفة باسم اتفاقات أبراهام.

وقال المصدر إن كتاب جاريد كوشنر سيتناول أيضا موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأميركية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وقال المصدر إن كوشنر “لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب”، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتابع المصدر قائلا “ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام”.

وانتقل كوشنر، البالغ من العمر 40 عاما، وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بولاية فلوريدا بعد انتهاء عملهما في واشنطن.

وأضاف المصدر أن الكتاب سيركز أساسا على الشرق الأوسط والاتفاقات الإسرائيلية التي ساعد في التفاوض عليها مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب والمعروفة باسم اتفاقات أبراهام.

وقال المصدر إن كتاب جاريد كوشنر سيتناول أيضا موضوعات إصلاح السجون والاتفاقات التجارية والعلاقات الأميركية الصينية وتعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا والتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016، ومساءلة ترامب وأزمة الحدود، والأحداث المحيطة بوفاة الأميركي الأسود جورج فلويد أثناء احتجازه على يد الشرطة.

وقال المصدر إن كوشنر “لا يسعى لتسوية حسابات وإنما لتقديم سياق تاريخي ومساعدة القراء على فهم كيف كان العمل في البيت الأبيض في عهد ترامب”، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتابع المصدر قائلا “ستكون وجهة نظر مثيرة للاهتمام من شخص كانت معه محفظة ملفات واسعة النطاق، كان معايشا لكثير من اللحظات الأكثر توترا لكنه بقي بعيدا عن الأضواء، بالبقاء وراء الكواليس والظهور المحدود في الإعلام”.

وانتقل كوشنر، البالغ من العمر 40 عاما، وزوجته إيفانكا، ابنة ترامب، للعيش في ميامي بولاية فلوريدا بعد انتهاء عملهما في واشنطن.