بأول ظهور.. إليزابيث “تتجاهل” التعليق على المقابلة “المدوية”

ظهرت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، للعلن لأول مرة، منذ مقابلة حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان، التي أثارت عاصفة في أروقة البلاط الملكي، لكنها لم تشر إلى تلك الأزمة التي عصفت بعائلتها.

وفي مقابلة مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميغان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنغهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث، جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان في السنوات القليلة الماضية.

وفي مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلي خاص.

وبدلا من ذلك ناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة (برسيفيرانس) التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إلى سطح المريخ.

كما ناقشت أيضا اكتشاف نيزك نادر هبط في جلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.

وفي مقابلة مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري بثت يوم الأحد الماضي، قالت ميغان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشي، في حين انتقد هاري العائلة في طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنغهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث، جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان في السنوات القليلة الماضية.

وفي مكالمة عبر الفيديو مع علماء وأطفال مدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطاني، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلي خاص.

وبدلا من ذلك ناقشت الملكة آخر المستجدات في مهمة (برسيفيرانس) التي أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إلى سطح المريخ.

كما ناقشت أيضا اكتشاف نيزك نادر هبط في جلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضي، وهو أول نيزك تم اكتشافه في المملكة المتحدة منذ 30 عاما.