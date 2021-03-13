اقتصاد

بتكوين تسجل مستوى قياسيا يبلغ 60 ألف دولار

منذ 3 ساعات
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تجاوزت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، السبت، مستوى قياسيا بلغ 60 ألف دولار.

وسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة بتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار دولار من بتكوين، العملة المشفرة، للارتفاع صوب ذروة قياسية في الأسابيع الماضية، فوق 50 ألف دولار.

 

وسجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا إلى قبولها على نطاق أوسع كأحد أشكال الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، استفادت الشركات من قوة بتكوين لجمع مئات الملايين من الدولارات في التمويل، مستفيدة من تحسن معنويات السوق.

وغذت مكاسب بتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة مثل تسلا وماستر كارد وبنك نيويورك ميلون.

ودفع شراء تسلا 1.5 مليار دولار من بتكوين، العملة المشفرة، للارتفاع صوب ذروة قياسية في الأسابيع الماضية، فوق 50 ألف دولار.

 

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